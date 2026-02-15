Un hombre con orden de alejamiento deja a su expareja en estado crítico y hiere también a la madre y la hermana en Sant Antoni

Una mujer de 31 años de edad y nacionalidad española ha ingresado esta mañana de sábado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital Can Misses de Ibiza en estado crítico después de haber sido agredida por su expareja. Este nuevo caso de violencia machista se ha producido en la localidad de Sant Antoni, informan desde la Guardia Civil.

Según ha podido saber Diario de Ibiza, la agresión se produjo en la vivienda familiar de la joven, situada en el barrio de Can Tomàs, según confirma el Ayuntamiento. El detenido, por motivos que todavía no han trascendido, la golpeó y dejó malherida en presencia de la madre, de 57 años, y la hermana, de 27. La misma fuente añade que al parecer estas dos mujeres también sufrieron la ira del agresor, ya que tuvieron que ser atendidas por contusiones y algún traumatismo en el Hospital Can Misses, aunque fueron dadas de alta al poco de ingresar.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera explican que la víctima ingresó a las 11.18 horas en el centro sanitario público en estado crítico con un cuadro de traumatismo craneal. Poco después, a las 15.15 horas, fue trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

La Guardia Civil explican que el agresor es "un hombre que tenía orden de alejamiento en vigor". El individuo ha sido detenido "en el lugar de los hechos".

El Ayuntamiento detalla que la Policía Local recibió el aviso del 112 sobre "una agresión en la zona de Can Tomàs" y que acudieron al lugar con tres patrullas. "Los agentes han colaborado con la Guardia Civil en la detención y en la asistencia a las víctimas", añaden desde el equipo de gobierno municipal.