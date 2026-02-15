En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Sant Antoni
La mujer ha sido trasladada a un centro sanitario y su agresor ya ha sido detenido
Una mujer ha ingresado esta mañana de sábado en un centro sanitario de Ibiza en estado grave después de haber sido agredida por su expareja. Este nuevo caso de violencia machista se ha producido en la localidad de Sant Antoni, informan desde la Guardia Civil.
Según la misma fuente, "un hombre que tenía orden de alejamiento en vigor ha agredido a su expareja". El individuo ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil "en el lugar de los hechos".
"Por el momento se desconoce el estado de la víctima, que ha sido evacuada en ambulancia a un centro hospitalario en estado grave", añaden desde la Guardia Civil en una escueta nota de prensa.
Recursos para las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- El Carnaval de Ibiza aplaza su gran desfile: la rúa se celebrará el domingo
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- Un tiburón de grandes dimensiones nada en el puerto de Ibiza
- Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza