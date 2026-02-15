Fantasía, reivindicación y sabor brasileño en la rúa de Ibiza

Cielo despejado y sin rastro de Eolo, parece que la meteorología se ha apiadado de Don Carnal y de la ciudad de Ibiza, que ya tiene ganas de jolgorio después de semanas de lluvia y viento. Las vías principales de Vila se empiezan a llenar de gente, expectante ante una rúa que el Ayuntamiento decidió aplazar un día ante los pronósticos de mal tiempo que se anunciaban para el sábado.

Las previsiones iniciales del Consistorio apuntaban a que desfilarían por las principales calles de Vila 1.145 personas, distribuidas en 31 grupos, pero debido a bajas de última hora, el número se ha reducido a 914 participantes, repartidos entre 21 comparsas, incluidas ahí las dos que representan a la Administración municipal, y sin contar a los que se han apuntado a la cita como pareja o individualmente .

A las once y cuarto de la mañana arranca en la avenida de Santa Eulària la celebración y lo hace de forma prometedora. «Van a conocer un poco del mejor Carnaval del mundo», anuncia una de las bailarinas brasileñas que desfilan a la cabeza de la comparsa del Ayuntamiento de Ibiza. Para redondear esa pequeña muestra del Carnaval de Brasil, sobre la carroza decorada con motivos tropicales, ameniza la fiesta con música en directo la banda Bahia Groove, originaria del país sudamericano.

Los ritmos brasileños dan paso a las emociones, las que trae, de todos los colores, el centro juvenil C19. Entre pompas de jabón se pasean la ansiedad, la tristeza, la alegría, la envidia, la ira o el miedo, personajes inspirados en la saga de animación ‘Del revés’.

Desfilan después todos los que se han inscrito a la rúa de Vila en la categoría individual o de parejas. Entre las propuestas que más llaman la atención, están el Grinch disfrazado de Papá Noel que transporta en un trineo a su perro Max, ‘La llibreria ambulant’ con su poético lema ‘Si quieres volar lee’, el bello plumaje que despliega una pareja de pavos reales y el payés de la ‘Associació de Sargantanes Emprenyades’ que cabalga a lomos de una lagartija.

'Plumas reales' ganó en la categoría individual o parejas. / Vicent Marí

La Asociación de Padres y Madres del colegio L’Urgell, de Sant Josep, llega con ganas de agitar mentes y despertar el pensamiento crítico con su comparsa ‘El poder de la información’. ‘Usa el sentido común’, ‘Reflexiona’ ‘Investiga siempre’, son algunos de los mensajes que se pueden leer en su carroza en forma de cerebro. Entre sus miembros hay periodistas, profesores y científicos, pero también fake news con nariz de Pinocho y bolsillos llenos de billetes, influencers , robots e incluso la IA.

Pullita al Govern

La Asociación de Familiares del colegio Can Misses ha apostado por la temática medioambiental con una comparsa que es un llamamiento a proteger la naturaleza, pero también un tirón de orejas al Govern. Le lanzan esta pullita porque solo se puso las pilas para reanudar las obras en el centro, paralizadas desde el pasado junio, cuando las familias protestaron con una movilización. ‘Al bosc encantat el gimnàs ha quedat congelat’, se puede leer en el camión decorado con flores de papel, insectos y setas que lleva el grupo escolar. Entre ellos hay elfos, hadas del bosque, ciervos y mariposas, que se confiesan entusiasmados porque el colegio vuelve a la rúa de Carnaval después de veinte años de ausencia.

Al igual que el Ayuntamiento de Ibiza, la AFA del colegio Can Cantó ha apostado por dar un aire de Carnaval brasileño a su comparsa ‘Unidos por el ritmo’, aunque la idea, aseguran, la tuvieron antes de que el Consistorio anunciara la temática que había escogido para la rúa.

Saxos, inclusión y K-pop

De los coloridos plumajes del grupo escolar, los ojos de los espectadores se trasladan a la pancarta de la Associació Saxsejant, en la que se lee ‘Super Saxo Bros’. La alegre comitiva desfila tocando este instrumento disfrazada de los personajes del popular videojuego ‘Super Mario Bros’.

«¡Inclusión en órbita!», se oye exclamar a los miembros de la asociación Ibiza IN, convertidos en ‘Divermonsters’. Como acaba de explicar poco antes del inicio del evento su vicepresidenta, Irene Moreno, su intención es «reivindicar los derechos de las personas con diversidad funcional, porque lo monstruoso es excluir». También le dan un toque de atención al Govern por «el retraso que hay en la tramitación de la renovación de la discapacidad» (más información en la página 4).

Para la entidad, es su primera vez en la rúa de Vila, como lo esta también para FASA (Filipino Association of San Antonio), que con el sonido de sus tambores imprime ritmo a la celebración. ‘Tribu filipina’, así se llama la comparsa, que recrea con su puesta en escena un festival religioso y cultural que se celebra cada enero en una isla de Filipinas llamada Panay .

Que el K-pop está de moda queda patente en la siguiente comparsa, encabezada por un grupo de niñas fanáticas del grupo Katseye que emulan con soltura a este sexteto femenino creado para exportar las metodologías del pop coreano al resto del mundo. La banda cuenta con fotógrafo, una fan y el equipo de seguridad, que integran sus madres.

El folclore boliviano también tiene su espacio en el desfile con la propuesta de Bolivia Killa Ibiza, que muestra a la concurrencia los trajes típicos de la región subandina de Cochabamba y una de sus danzas, el huayño cochabambino.

La Bruja Avería, en Vila

A los de la Generación X y a algunos millennials se les despierta la nostalgia en cuanto ven aparecer la comparsa de Cas Musicaires, un homenaje a ‘La bola de cristal’ con el que la escuela quiere reivindicar la música en directo. Para ello han montado una banda que, sobre un camión, va desgranando temas de Alaska y los Pegamoides y de la banda sonora del mítico programa ochentero de Televisión Española.

Mira aquí todas las imágenes de la rúa de Carnaval de Ibiza / Vicent Marí

Las referencias a la crisis habitacional que sufren las Pitiusas no podían faltar en esta rúa. Una de las comparsas que saca el tema es la del centro de baja exigencia de sa Joveria, titulada ‘Un mundo de lacasitas’, que clama porque nadie se quede sin un techo. Sus integrantes se han disfrazado de lacasitos, las conocidas grageas de chocolate con leche de colores, cubriéndose la cabeza con un gorro a modo de tejado.

Además de Katseye y de las referencias a Alaska y los Pegamoides, en la rúa de este año hay otro homenaje musical, en este caso a la popular banda estadounidense Kiss. El grupo, acompañado por un llamativo color rojo y bautizado como ‘Rock Kids Ibiza Kiss’, lo forman un grupo de amigos fanáticos de estos roqueros, que desfilan muy metidos en su papel.

Dragones por partida doble

Para dar un toque fantástico a la fiesta, toman la avenida ‘Els dracs’ del colegio Nuestra Señora de Jesús con su castillo hecho de material reciclado y todo tipo de dragones, además de un par de ninfas y un druida. Para completar musicalmente la propuesta, han compuesto su propia banda sonora.

Estos seres mitológicos, un poco más adelante, volverán a hacer acto de presencia, en esta ocasión gracias a J.V. Dance, que este año es la única escuela de baile que participa en la rúa. El director de la academia de Santa Eulària, Joan Vicent Riera, es un fan declarado de ‘La Casa del Dragón’, precuela de ‘Juego de Tronos’, así que este año ha querido hacer un montaje dedicado a Daenerys Targaryen, madre de dragones. Llevan desde el pasado octubre trabajando en la carroza, decorada con tres cabezas de dragón, y en la coreografía, que funde todos los estilos de baile que se imparten en el centro.

Pero antes de que el público contemple todo el trabajo realizado por el alumnado y profesorado de J.V. Dance, desfila la comparsa de la Asociación de Vecinos Es Pratet. La entidad hace apología del reciclaje con su particular pasarela ‘Fashion Week’, en la que los modelos lucen trajes hechos con todo tipo de materiales reaprovechados. Además de maniquíes, hay fotógrafos, costureros y una reproducción de una antigua máquina de coser a pedal Alfa.

El público, gracias a la comparsa ‘Es jardí de sa reina’, entra en el País de las Maravillas de la mano de Alicia y de un conejo blanco. Hay también rosas, cartas, flamencos y hasta el Gato de Cheshire en esta colorida comitiva, inspirada en la película de Tim Burton que reinterpreta el libro de Lewis Carroll. No podía faltar tampoco la Reina de Corazones, haciendo un guiño también a San Valentín, porque no hay que olvidar que inicialmente la rúa se tenía que celebrar el 14 de febrero.

Poco después, los asistentes ven pasar en bicicleta a Dorothy, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde, que, arrastrados por los fuertes vientos que estas semanas han soplado en la isla, han volado del icónico musical ‘El mago de Oz’ para plantarse en Vila.

La rúa a su paso por la avenida de Santa Eulària. / Vicent Marí

Pero antes de que ellos hagan acto de presencia, aparecen los ‘Pagesos emprenyats’ de la Associació Cultural de Cartaginesos i Romans reivindicando la agricultura, la ganadería y el producto de kilómetro 0 y denunciando la «competencia desleal de Mercosur». Los miembros de la Asociación de vecinos Es Clot desfilan a continuación convertidos en recolectores de café de Colombia y Brasil.

La guinda al desfile, con sabor reivindicativo, la pone ‘La vecindad del Chavo’. El grupo, formado por gente boliviana, ecuatoriana y portuguesa, se ha inspirado en la famosa serie latinoamericana ‘El Chavo del 8’ para hacer una parodia de la situación que se está viviendo en Ibiza debido a la falta de vivienda.

Valoraciones

La rúa despierta reacciones diversas entre el público. La mayoría considera que ha sido «más floja» que otros años. Quini, residente en Vila, es la más generosa. Asegura que le ha gustado mucho en general, aunque la actitud de algunos participantes le ha parecido «sosilla». Belén Fernández lamenta «la poca concurrencia» y le pone un seis de nota, como Hugo Suñer, que se queja de que la música no ha sonado muy fuerte. Pablo Castilla, de Puig d’en Valls, puntúa el evento con un tres, «porque ha sido más corta que otros años y no tan organizada». En términos parecidos se expresa Rebeca Marí, para la que el Carnaval ya no es lo mismo desde que no está el Estudio Capricorn, del que ella fue alumna. Como muchos otros asistentes, considera que, a pesar del arranque a ritmo del Carnaval de Brasil, «le ha faltado vida a esta rúa».