Carnaval en Ibiza: La victoria del reciclaje ‘fashion’ y los inuits de Groenlandia

Que se sepa en estas páginas que una mala pécora de «la prensa fake» quiso pescar en la rúa de Cala de Bou a este redactor con el anzuelo del «dinero fácil», sin éxito: en este diario somos incorruptibles. Se presentó, sin disimulos, como integrante de la «mala prensa», aunque se la veía de lejos porque llevaba puesta una larga nariz postiza de bulera pinocha y porque en la palabra ‘prensa’ de su chaleco amarillo, la letra ‘s’ estaba cruzada por las dos barras del dólar. Formaba parte de la nutrida comparsa de la Apima de L’Urgell que, bajo el título ‘El poder de la información’ y apelando al pensamiento crítico, participó la tarde de este domingo (y ganó el segundo premio de carroza escolar), desde las 17.10 horas, en la rúa de Cala de Bou, que no se perdió su alcalde, Vicent Roig, aliviado a esas horas tras comprobar que el viento daba un respiro y no impedía esta popular celebración. Miles de personas asistieron a su paso.

Rúa de Carnaval de Cala de Bou / J. A.Riera

Al frente de la rúa, la Xanga, una banda pachanguera compuesta por Guillem, Rubén, Alejandro, Lluís y Jasmine, docentes (tres de ellos de Mallorca) que animaban la cabecera con un repertorio de temas populares y brasileiros. Detrás de ellos, los 1.100 inscritos de esta edición de Sant Josep, entre ellos la treintena de miembros del Grup de Majors de Sant Jordi, ataviados de inuits que enarbolaban la simbólica bandera de Groenlandia y que iban acompañados de un Donald Trump que en la mano portaba un maletín del que sobresalían billetes de 100 pavos, los que llevan la cara de Benjamin Franklin. Obtuvieron el segundo premio de carrozas general.

La idea de un manchego

Entre las que llamaban más la atención, la comparsa de la asociación de vecinos de es Pratet. En su Fashion Week exhibieron trajes confeccionados en su totalidad con elementos reciclados, desde bolsas de plásticos de fritos y palomitas, a corchos, chapas, hueveras… Algunos colgaban de un ropero móvil; otros, vestidos por sus comparsas. No tuvieron suerte (a la hora de los premios) en Vila porque en vez de incluirlos en la sección de asociaciones, los metieron en la general, que viene a ser como la Champions de los disfraces. En Cala de Bou, sin embargo, tuvieron el premio grande: la mejor carroza.

La idea de los vestidos reciclados partió de Pedro Pablo Aragonés, manchego de La Solana (Ciudad Real) que hace una década ya quiso utilizarla en su pueblo, pero justo entonces se vino a vivir a Ibiza: «Me quedé con las ganas». Él mismo lucía un disfraz compuesto por chapas. Arrastraban consigo dos máquinas de coser Alfa: una de tamaño real, la de toda la vida que iba a pedales, y otra gigante figurada. Y de los vestidos destacaban los hechos con hojas de Diario de Ibiza, con hueveras y bolsas del súper, con cucharas, con bolas de Navidad…

También era muy llamativa la comparsa del CEIP Can Raspalls: motivo, el cine primigenio. Sus integrantes se disfrazaron de personajes del cine mudo, de Chaplin, de los hermanos Marx (Groucho y Harpo) o de la belle époque. Se llevó el premio a la puesta en escena.

Otros participantes fueron A tot cor (se llevaron el premio al ritmo y a la animación), una de las comparsas más nutridas, que se disfrazaron de corazones de póker, de cupidos, de todo lo que simbolizara ese órgano y que a su paso bailaban canciones como ‘Love is in the air’, de John Paul Young, o ‘Corazón de melón’ de Los Panchos; Es Vedrà se’n va de Safari, muy currada y que ganó el primer premio de carroza escolar, y los Divermonsters, una especie de ‘Monstruos SA’ que llevaban colgados mensajes empáticos y de autoayuda.