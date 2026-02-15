Carnaval en Sant Joan: Donde Rosalía y Disney se encuentran

Después de que el último disco de Rosalía y sus canciones en trece idiomas hayan llegado a todas partes del mundo, cabía esperar que una de ellas sonase en una rúa de carnaval. Las Perlas, un grupo de diez patinadoras artísticas de Ibiza, han escogido precisamente una de las canciones que más se escuchan en la radio hoy en día.

Las jóvenes mueven la punta de sus patines de cuatro ruedas mientras avanzan en la calle principal de Sant Joan. Este año la cabalgata se celebra por la tarde y cuenta con más participación que el año anterior, cuando se celebró en Sant Miquel. Más de 14 grupos compiten en categorías de individual, pareja, comparsas, colles o carrozas, tanto infantiles como adultas.

Entre bastidores, sin embargo, coincide la queja de que algunos inscritos han cancelado su participación porque desfilan en la rúa de Cala de Bou, que se celebra a la misma hora: «Eso no se hace», se critica.

Elsa Vivas, una de las perlas que danza de blanco mientras alza las alas de una capa transparente, representa todo lo contrario a los participantes ausentes. Esta mañana ha desfilado en Vila con su escuela de baile, y ahora lo hace en el pueblo, junto a su amiga Laia García.

Ir de películas de animación

Ambas esperan juntas en el patio del CEIP Labritja, el punto de encuentro en el que se reúnen los protagonistas de la tarde antes de que den las 17 horas. Aunque en esta edición no hay una Cenicienta a la que le preocupe llegar tarde (el inicio del desfile se atrasa un poco), sí que están Aladdín o Yasmine, acompañados de otros personajes y animales que aparecen en la película de Disney.

Su colla está formada por un grupo de parejas que participan junto a sus hijos. Lo hacen desde hace tres años en las cabalgatas del municipio e incluso cuentan con experiencia en el podio. El primer año participaron como la Familia Addams y quedaron en segundo puesto. También ganaron disfrazados de Mario Kart, pero aseguran que el trofeo no es lo que persiguen, sino hacer algo juntos: «Cuando termina el carnaval de un año, ya empezamos a pensar en el siguiente», asegura una de las mujeres del grupo.

En Disney también han pensado los profesores del CEIP Balansat. Ellos han dado la idea y preparado los disfraces de Cruella de Vil y los dálmatas, mientras los más pequeños y sus parientes son quienes se los han puesto. Son cerca de 20 en total, según cuenta Eva Planells, que advierte que suman «menos» de lo que les gustaría.

Lo corroboran Patri Escandell y Alexia Hernández, que también coinciden en que les parece una buena idea que la rúa se celebre en diferentes pueblos del municipio, ya que el año que viene llegará el turno de disfrazarse en Cala Sant Vicent: «Me parece bien que se mueva porque la gente mayor no sale tanto, y así también pueden disfrutarlo», afirma Planells.

Quienes más lo hacen hoy son sin duda los más pequeños y los padres que, por ellos, organizan lo que haga falta. José Luis también se ha juntado con otra pareja de padres de alumnos del colegio Labritja para desfilar en la categoría de carroza. Cada uno lleva un traje de un color y juntos representan al monstruo de colores, con los que «expresa sus sentimientos», explica José Luis, antes de reconocer que «a los pequeños les hace mucha ilusión» esta participación.

La ilusión de los pequeños

También parece ser así para la pequeña Elsa, que aunque aún va en carrito, como «le encanta la canción de abejita chiquitita» sus padres y una pareja de amigos han decidido recrearla. Ella va de abejita chiquitita y los adultos de abejas grandes y apicultores: «En verdad solo participamos en categoría infantil individual, pero nosotros la acompañamos», señalan.

Como ejemplo de los hijos más mayores a quienes les emociona disfrazarse, desfilan Adriana y Leone Di Carlo. Van de personajes del videojuego Five Nights at Freddy’s, ella del oso azul, Bonnie, y él del marrón, Freddy, con trajes que han elaborado con ayuda de su padre.

Cuando ambos desfilan, a algunos adultos les cuesta reconocer de qué van, mientras hay pequeños que no tardan en gritar el nombre de Freddy, algo que evidencia la diferencia entre generaciones. A pesar de ello, estas fronteras de la edad se difuminan en un abrir y cerrar de ojos cuando suena la batucada que ofrece el grupo Brahmanbam, que anima a todos, o los pequeños de la colla Feria Labritja ofrecen su desfile de coches de choque, que hacen reír a los espectadores.

En Sant Joan se juntan cerca de 200 personas y todas ellas son testigos de cómo este último grupo se lleva el primer premio de su categoría. También lo hacen Las Perlas y Aladdín, en segundo y tercer puesto. En cuanto a las carrozas, el primer premio recae en Ovejas & Company, el segundo en Refugi Balansat y el tercero en Monstruos de Colores.