El 14% de las farolas de la autovía de Ibiza a Sant Antoni están fundidas

Hubo una época, tras la depresión económica de 2008, en que se recurrió al apagado de parte o de la totalidad de las farolas de la autovía de Sant Antoni como medida de ahorro. Desde entonces, esa carretera no ha estado tan oscura como en la actualidad. El 13,8% de las luminarias de la EI-600 «no están operativas» en estos momentos, confirman desde la conselleria balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, que es la que tiene la competencia, después de que este diario solicitara información tras comprobar que había decenas fundidas en ese vial desde hace al menos dos meses.

En total, la empresa concesionaria, tras ser consultada por la dirección general de Movilidad (requerida a su vez por esta redacción), ha detectado que hay un total de «86 luminarias no operativas en la EI-600, del total de 622 existentes en esta autovía». Es decir, el 13,8% de las farolas que iluminan una carretera que mide 12,6 kilómetros. Casi siete cada kilómetro.

Ha costado que la concesionaria de la autovía lo reconozca. A mediados de diciembre, este diario detecta que en la autovía hay numerosas luminarias apagadas: contabiliza un total de 81. La segunda semana de febrero, este diario vuelve a contarlas (entonces sólo ve 79) después de obtener desde la dirección general de Movilidad una respuesta que no coincide con los datos reales: la concesionaria, la UTE Ibisan (constituida por las empresas FCC y Enrique Ortiz e Hijos para la gestión de la concesión de la obra pública del desdoblamiento de la carretera C-731 entre Ibiza y San Antonio), asegura a ese departamento del Govern que, cuando detecta algún problema, lo repara de forma habitual y que solo ha comprobado que existe «algún problema puntual en farolas», que asegura que soluciona «a medida que los detecta».

Por «problema puntual», la concesionaria entiende que hay «menos de cinco farolas» inoperativas. Además, justifica que se apagan cuando hay momentos «puntuales por cambios de tensión, fuertes vientos o situaciones sobrevenidas», y que, por lo general, «se vuelven a poner en funcionamiento con rapidez, en menos de una hora». Incluso sugiere que, de haber esas 79 luminarias no operativas halladas por este diario, podría deberse a la caída de una línea eléctrica. «Un corte puntual» del fluido eléctrico.

Hasta 39 en 3,2 kilómetros

Pero había más de cinco fundidas y llevaban en ese estado al menos dos meses. Vista la respuesta dada a la conselleria balear de Movilidad, era evidente que la concesionaria desconocía el estado real y actualizado de la red de luminarias de los 12,6 kilómetros de la autovía de Sant Antoni. Así que este diario volvió a recorrer la carretera de punta a punta para concretar, en un breve examen que apenas le llevó 20 minutos, en qué tramos se encontraban las farolas escacharradas cuya ubicación ignoraba la UTE Ibisan: hay cinco fundidas en el kilómetro que hay entre la rotonda de ses Païsses y la de es Puig; una decena en los 1.400 metros entre la rotonda de es Puig y la del Castell des Puig (posiblemente haya alguna más en el desvío a Can Tomàs); 39 en los 3.200 metros que hay entre la rotonda de Castell des Puig hasta la entrada al túnel de Sant Rafel; 11 desde la salida del túnel hasta la rotonda de los bomberos, un tramo de 1.500 metros; nueve en los 2,6 kilómetros existentes entre la rotonda de los bomberos y la rotonda de Can Rova; cuatro en los mil metros entre la rotonda de Can Rova y la de sa Blanca Dona, y una en el medio kilómetro que hay entre esta última y la rotonda de Joan XXIII. Curiosamente, la mayor cantidad y densidad de luminarias estropeadas, una docena por kilómetro, se da en las cercanías del despacho de la UTE Ibisan, situado junto al túnel de Sant Rafel.

Tras reconocer su existencia, la dirección general de Movilidad solicitó entonces a la empresa «la reparación a la mayor brevedad posible de todas las luminarias que no funcionan actualmente»

Este diario envió ese listado pormenorizado al Govern, que al comprobar que no cuadraba con la información aportada por la concesionaria, instó a esta a realizar una revisión del alumbrado de la infraestructura para comprobar su estado actual. Fue entonces cuando la UTE Ibisan confirmó la existencia de 86 luminarias «no operativas», siete más que las detectadas por esta redacción en su último recuento.

Tras reconocer su existencia, la dirección general de Movilidad solicitó entonces a la empresa «la reparación a la mayor brevedad posible de todas las luminarias que no funcionan actualmente». La concesionaria tiene ahora que estudiar cómo y cuándo sustituirlas, incluso planificar el suministro de materiales. Como pronto, desde Movilidad se baraja que «todo esté subsanado entre marzo y abril», o «antes si es posible».

Sin camiones con cesta

Eso sí, para llevar a cabo esas reparaciones depende «de la disponibilidad de camiones con cesta adecuados de empresas especializadas, las cuales también son requeridas para otras actuaciones de emergencia en las circunstancias meteorológicas que se han producido este invierno». Es decir, al carecer en Ibiza de ese material, indispensable para sustituir las luminarias fundidas, tendrá que recurrir a los servicios de otra empresa, según la información aportada por Movilidad.

Para llevar a cabo esas reparaciones depende «de la disponibilidad de camiones con cesta adecuados de empresas especializadas"

En su respuesta a la dirección general de Movilidad, la UTE Ibisan expone que, como medida preventiva ante el eventual aumento del número de luminarias no operativas este año a causa de las circunstancias meteorológicas de este invierno, con abundantes tormentas y fuerte viento, hace un seguimiento semanal de los cuadros eléctricos para detectar anomalías en la instalación. También arguye que sus operarios realizan rutas de inspección visual para controlar que el número de unidades sin luminosidad esté por debajo del 15 %. Las luminarias no operativas en este momento se encuentran por debajo de este porcentaje, según la información enviada por la empresa a la conselleria balear de Movilidad: se encuentra en el 13,8%.

El pasado viernes, el Consell de Ibiza, a través de un correo electrónico, tuvo constancia de que desde el Govern se había instado a la UTE a que resolviera este asunto en cumplimiento de las obligaciones contractuales especificadas en el pliego de conservación y explotación.