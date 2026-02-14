Las temperaturas mínimas se disparan en Ibiza y Formentera: siete grados por encima de lo normal

Las temperaturas mínimas registradas este sábado son inusualmente altas en Ibiza y Formentera, al situarse muy por encima de los valores habituales para esta época del año. Según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) , las mínimas resultaron, de media, entre tres y cuatro grados superiores a lo normal en el conjunto del archipiélago. En las Pitiusas la anomalía térmica es aún más acusada al rozar los siete grados por encima de la media climática, destaca la Aemet.

Esta semana se ha notado además un ascenso de las temperaturas diurnas con máximas de hasta 20 grados el pasado jueves día 12 en la ciudad de Ibiza, Sant Antoni y el aeródromo de es Codolar. En Sant Joan se registraron 19 grados y en Formentera, 18 grados. Ese mismo día, la Aemet informó de mínimas de 17 grados en Vila y 16 en el resto de las Pitiusas.

Temperaturas primaverales

El pasado miércoles 11 de febrero las islas disfrutaron de temperaturas primaverales con máximas de 22 grados en Vila, mientras que Sant Antoni y el aeropuerto alcanzaron los 21 grados. En algunos puntos de Mallorca se registraron temperaturas de hasta 24 grados. Las mínimas del pasado miércoles fueron también inusualmente altas: 19 grados en Vila, 18 grados en Sant Antoni y Sant Joan y 17 grados en el aeropuerto. Finalmente, el lunes hubo máximas de 18 grados y mínimas de 12 grados en las Pitiusas.

Este comportamiento térmico anómalo se produce en el contexto de una situación meteorológica marcada por vientos intensos y avisos activos por fenómenos costeros y rachas fuertes con la llegada a las islas de la borrasca Oriana. En Ibiza y Formentera este sábado hay avisos por viento y mala mar, con previsión de rachas de hasta 70 kilómetros por hora y olas que pueden alcanzar alturas significativas.