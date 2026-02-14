Estos son los servicios mínimos por la huelga de médicos en Ibiza

El Servicio de Salud del Govern balear ha establecido los servicios mínimos como consecuencia de la huelga de médicos de ámbito estatal convocada para los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero y que, en términos generales, son los equivalentes a un día festivo.

La huelga empieza a las 00 horas del lunes, día 16, y termina a las 23.59 horas del viernes, día 20. En aquellos centros sanitarios en los que haya varios turnos, el comienzo del paro será en el primer turno del lunes 16 y finalizará una vez terminado el último turno, aunque se prolongue después de las 23.59 horas del viernes.

En atención hospitalaria, los servicios son los que se prevén para atender la asistencia sanitaria en días festivos.

En las especialidades médicas que tengan pacientes ingresados y en los servicios centrales que deban atender pacientes hospitalizados, se aumentará un especialista por servicio médico, en turno de mañana, respecto de los previstos para los días festivos.

En los servicios asistenciales que no hagan guardias en días festivos, se garantizará la presencia de un facultativo en turno de mañana.

Respecto a los servicios centrales, se garantizará la actividad con la presencia del 30 por ciento del personal que presta la actividad ordinaria, excepto el servicio de Radiofísica, que será de un 50 por ciento.

Respecto a Hematología y Hemoterapia, se garantizará la actividad con la presencia del 50 por ciento del personal que presta la actividad ordinaria.

En los servicios hospitalarios considerados actividad urgente o crítica se prestará la totalidad de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso.

En Atención Primaria, respecto al turno de mañana, entre los días 16 y 20, de las 8 a las 15 horas, habrá un médico y un pediatra por centro de salud. En aquellos centros con más de 20.500 tarjetas sanitarias debe haber dos médicos y un pediatra.

En cuanto al turno de tarde, entre las 15 y las 20 horas, debe haber un médico y un pediatra (en caso de que lo haya).

En cuanto al turno de atención continuada (PAC), de las 15 a las 23.59 horas, del 16 al 20 de febrero, deben estar todos los médicos y pediatras que hacen atención continuada.

En servicios de urgencias y emergencia (SUAP y 061), dada su naturaleza y la de los servicios que prestan, la cobertura es del 100 por 100 en todos los servicios sanitarios.

En cuanto al personal MIR, por las características específicas de su relación laboral, no se establecen servicios mínimos.

Huelga estatal

La huelga médica de la semana que viene será la primera de las cinco que este colectivo sanitario tiene previstas hasta junio. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos detallan que hay concentraciones confirmadas a lo largo de la semana en Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia.