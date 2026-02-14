Santa Eulària homenajea a sus pilares: los mayores con más de 80 años

Algunos llegan cogidos al brazo de sus hijos, otros, apoyados en un bastón que ya es compañero de camino. Todos comparten la fe que les ha acompañado durante más de ocho décadas. Necesitan un sostén para avanzar, pero eso no implica que no sean un pilar fundamental en su entorno. Sostienen a sus familias y también, según se proclama en la capilla de la Virgen de Lourdes, «la cultura y las tradiciones». Este sábado, en su interior, se honra a quienes ya suman más de 80 años de edad, en el marco de las fiestas de Santa Eulària.

La celebración comienza en la capilla en la que el pasado 11 se conmemoró a la Virgen de Lourdes, y que se erigió en 1955 para atender a la población mayor del municipio, teniendo en cuenta el complicado acceso al Puig de Missa.

La historia

Más de cien mayores del municipio siguen la ceremonia que recuerda a los misioneros Cirilo y Metodio, conocidos como apóstoles de los eslavos, cuya festividad tiene lugar el 14 de febrero.

Los hermanos Cirilo y Metodio crearon el alfabeto glagolítico, base de la posterior escritura cirílica, para traducir los textos litúrgicos y las Escrituras del griego a la lengua eslava, según indica el párroco Josep Lluis Mollá. Igual que lo hicieron ellos en sus tiempos, el vicario parroquial, Luis Abrahan Sarmiento Moreno, destaca que los mayores del municipio son quienes hoy en día mantienen la transmisión entre generaciones.

Lo hacen en unos tiempos en los que cada vez es mayor el reto de llegar a los más jóvenes, que hoy se ausentan en esta conmemoración. La fe y el amor de los mayores relucen en un entorno animado por la misa a la que también asisten la alcaldesa Carmen Ferrer, la concejala de Patrimonio histórico, Cultura, Educación y Juventud, Marisol Ferrer, o el concejal y portavoz del PSOE municipal, Alan Ripoll.

El Coro Rociero canta y sus voces ponen los pelos de punta. Desatan algunas tímidas lágrimas entre los asistentes. Aunque ayuden a sus pasos con bastones o andadores ortopédicos, el recuerdo permanece vivo en la memoria de los más grandes. Nada les impide asistir a la misa o comulgar.

Construir la cultura

Esto demuestra que no solo han «construido la cultura, la fe y la vida de la iglesia», sino también «las tradiciones y lo que significa Santa Eulària», apunta Sarmiento.

Por ello, para honrarles, su celebración continúa con una comida de hermandad en el Palacio de Congresos, a donde llegarán después de recorrer el pueblo con el tren turístico del municipio. Antes de partir, comparten el deseo de Mollá: «Que por muchos años podamos juntarnos y hacer esta fiesta con salud».