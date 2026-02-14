Planeando en el viento

Una gaviota sobrevuela la playa de es Codolar, donde el mar rizado da testimonio de la fuerza del viento. Después de que ‘Nils’ azotara la isla con rachas que alcanzaron los 105 km/h en el aeropuerto, la borrasca ‘Oriana’ vuelve a poner a Ibiza en alerta naranja por fenómenos costeros.