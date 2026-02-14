Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Planeando en el viento

Planeando en el viento | TONI ESCOBAR

Planeando en el viento | TONI ESCOBAR

Redacción Ibiza

Una gaviota sobrevuela la playa de es Codolar, donde el mar rizado da testimonio de la fuerza del viento. Después de que ‘Nils’ azotara la isla con rachas que alcanzaron los 105 km/h en el aeropuerto, la borrasca ‘Oriana’ vuelve a poner a Ibiza en alerta naranja por fenómenos costeros.

