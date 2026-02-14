¿Qué pasa si tu día libre coincide con una jornada festiva en Ibiza?

¿Qué ocurre si tu descanso semanal cae justo en un festivo del calendario laboral en Ibiza? La duda, más común de lo que parece en una isla con numerosos festivos locales, ha sido abordada en un reciente reportaje del programa Aquí hay trabajo, emitido en La 2, a raíz de la consulta de un trabajador.

El caso lo planteaba Eduardo, un hombre que explicaba que este año el 15 de agosto —festividad de ámbito nacional— cae en sábado, día que ya tenía asignado como descanso semanal. Según relataba, tras consultar la normativa entendía que la empresa debía compensarle con otro día libre, pero su jefe le comunicó que no correspondía ninguna compensación adicional.

En el programa intervino la experta laboral Ana Ercoreca, quien aclaró que, en principio, la razón la tiene el trabajador. En España existen 14 días festivos al año, de los cuales dos son de carácter local, algo especialmente relevante en municipios como los de Ibiza, donde se fijan festivos propios.

¿Qué dice la normativa?

La clave, según explicó, es que "los festivos y los días de descanso semanal no pueden solaparse sin compensación, ya que eso supondría una pérdida de derechos para el empleado". Si un festivo coincide con el día libre habitual, la empresa debe compensarlo con otro día de descanso alternativo o, en su defecto, con una compensación económica, siempre que así lo contemple el convenio colectivo aplicable.

Es decir, el trabajador no puede “perder” un festivo porque coincida con su jornada de descanso. La normativa laboral establece que los 14 festivos anuales deben disfrutarse o compensarse, y no pueden absorberse dentro del descanso semanal ordinario.

En Ibiza, donde además de los festivos nacionales y autonómicos existen dos festivos locales por municipio, esta situación puede repetirse con frecuencia, especialmente en sectores como la hostelería o el comercio, donde los turnos rotativos hacen que muchos empleados trabajen fines de semana.

Por ello, los expertos recomiendan revisar siempre el convenio colectivo correspondiente, ya que puede concretar la forma de compensación —día libre adicional o retribución económica— y establecer procedimientos específicos.