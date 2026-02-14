Llama la atención: Escozor en el PP pitiuso por la abstención al senador de Formentera
El ‘prietas las filas’ que se han marcado el PP y Compromís x Formentera con la decisión del PP nacional de abstenerse en la votación sobre la reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio, que los mismos populares de las islas habían defendido. Todos se han adherido a la versión oficial de que no se fían del PSOE, pero la decisión ha escocido a muchos dirigentes y militantes del partido en las islas.
El hecho de que sa Fontassa de Santa Gertrudis y la parte del río de Santa Eulària que va desde esta localidad hasta su desembocadura vuelvan a tener agua estos días, lo que ha despertado la curiosidad de muchos paseantes. Las fuertes lluvias han hecho que el agua vuelva a brotar en este sistema de riego ancestral de Santa Gertrudis que siempre merece una visita, tenga o no agua.
Que el anuncio de que la Escuela de Hostelería de Ibiza impartirá un curso de especialista en cocina tradicional de la isla se hiciera en una Comisión de Turismo del Parlament balear dentro de una respuesta del Govern del PP a unas críticas de la oposición socialista sobre el funcionamiento del centro. Casi sin querer, como de puntillas. Una noticia que merecía un poco más de amplitud y una explicación más en profundidad.
- El puerto de Ibiza vuelve a abrir pese al azote de 'Nils'
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- Instalan ocho nuevos radares en Ibiza: están en estas carreteras
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- Dos heridos graves tras chocar un coche y una moto en Ibiza
- Patrimonio de Ibiza: El agua vuelve a brotar en sa Fontassa
- Los residentes de Ibiza y Formentera tendrán excepciones para entrar en Mallorca con sus vehículos
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días