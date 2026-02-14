Llama la atención: Escozor en el PP pitiuso por la abstención al senador de Formentera

El ‘prietas las filas’ que se han marcado el PP y Compromís x Formentera con la decisión del PP nacional de abstenerse en la votación sobre la reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio, que los mismos populares de las islas habían defendido. Todos se han adherido a la versión oficial de que no se fían del PSOE, pero la decisión ha escocido a muchos dirigentes y militantes del partido en las islas.

Llama la atención

El hecho de que sa Fontassa de Santa Gertrudis y la parte del río de Santa Eulària que va desde esta localidad hasta su desembocadura vuelvan a tener agua estos días, lo que ha despertado la curiosidad de muchos paseantes. Las fuertes lluvias han hecho que el agua vuelva a brotar en este sistema de riego ancestral de Santa Gertrudis que siempre merece una visita, tenga o no agua.

Que el anuncio de que la Escuela de Hostelería de Ibiza impartirá un curso de especialista en cocina tradicional de la isla se hiciera en una Comisión de Turismo del Parlament balear dentro de una respuesta del Govern del PP a unas críticas de la oposición socialista sobre el funcionamiento del centro. Casi sin querer, como de puntillas. Una noticia que merecía un poco más de amplitud y una explicación más en profundidad.