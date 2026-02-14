Fiestas de Santa Eulària: Un pueblo de Ibiza que suena a rock, soul y blues en San Valentín

¿Se puede pedir algo más que buena música en San Valentín? Quizá, quien no lo tenga, un gran amor... Pero, lejos de lo que celebra la festividad, la variedad de bandas que este sábado ambientan Santa Eulària solo necesitaba que el tiempo acompañara. Tras varios días en los que la fuerza del viento es noticia, ha sido casi un golpe de suerte que la meteorología no haya condicionado el ritmo de los tambores. Además, en sentido literal: las agrupaciones musicales han podido desplegar todo su repertorio en la Villa del Río.

Las versiones de clásicos del rock y el blues de Autómatas han sido las que han dado el pistoletazo de salida, a las 11 de la mañana, a las actuaciones ininterrumpidas que se esperan este día de los enamorados. Quien aguante, en compañía amorosa o no, tiene la posibilidad de disfrutar de más de doce horas de diferentes estilos de música.

«Hay soul, hay rock... Está muy bien», afirma Edgar Correa, que recorre el pueblo junto a su hijo Álex en busca de todos los ritmos que Santa Eulària ofrece este sábado. Celebran que el viento haya perdido intensidad e, incluso, que haya salido el sol.

El calor que transmite hace que las terrazas del centro se hayan llenado y que a los Correa también les apetezca buscar un lugar en el que sentarse a tomar algo. Aseguran, sin embargo, que no se quedarán hasta la noche. Ambos se han desplazado desde Ibiza, donde precisamente se decidió aplazar la rúa de Carnaval a este domingo debido a la previsión del tiempo.

Lo que podría salir volando

Pendientes del cielo estaban en Rottowatts, la banda que interpreta temas de rock español e internacional y que toca a las 15 horas en Can Cosmi. Tres horas antes ya preparan sus instrumentos, entre los que figura una batería cuyos platillos bromean que podrían salir volando.

Toni Colomar, vocalista y tecladista del grupo, explica que estuvieron aquí el viernes por la noche y entonces «todo volaba». Menos mal que esta mañana el viento ha amainado y les han confirmado que todo seguía en pie, igual que este domingo, cuando tanto ellos como otros grupos ofrecerán también su repertorio, entre las 12 y las 20 horas. En su caso, lo harán a las 13 en la Cafetería Noelia.

De hecho, desde el viernes y hasta el domingo, la música es protagonista de las fiestas de Santa Eulària, donde se esperan más de 70 conciertos repartidos entre bares, restaurantes y la plaza de España.

Allí, en concreto, este sábado hay una serie de actividades para los más pequeños de la familia, de la mano de Sueños de Ibiza. Estaba previsto que hubiera también castillos inflables, pero su montaje sí que se ha cancelado por el tiempo. Arantxa y Fernando iban en busca de estos juegos con sus pequeños y entienden que no los han instalado por el viento. Como les gusta la música y conocen a algunos de los artistas que tocan hoy, tienen un plan B. Arantxa lleva el programa de conciertos en las manos y revisa los grupos que hay en cada zona por la que pasan. «Siempre es bueno cuando hay música y se puede hacer algo en el pueblo», comenta él.

Hacer diferentes planes

Pep Còsmic i es Verros de Balàfia, banda que canta en ibicenco, acaba de terminar su concierto en el Royalty. Para ellos, el plan B era tocar en el interior del establecimiento si la meteorología no hubiera acompañado. Esta mañana han decidido desplegar un toldo y no dejar que se oiga nada más que la música: «Nos encanta estar aquí, en medio de Santa Eulària, y cantar un poco nuestras canciones de la isla, nuestro pequeño granito de arena para que dure cientos de años más», afirma el cantautor Pep Ripoll.

También lo harán el domingo a las 16 horas en el Rincón de Pepe. Antes, la tarde y la noche deparan mucha más música, con grupos como Guarrománticos y su tributo a Extremoduro, o Black Back Band, que ofrecerá un tributo a AC/DC. Mar Morillo y Enzo Curvale vendrán a escucharles, pero primero van a buscar dónde comer por San Valentín. Para quienes no tengan esa opción, al menos en Santa Eulària no se quedan sin banda sonora.