Ibiza Marathon presenta facturas indebidas y el Consell le reclama que devuelva la subvención turística

Los organizadores del Ibiza Marathon corren serio riesgo de perder la ayuda de promoción turística de 94.400 euros aprobada por el Consell para su última edición, ya que han justificado los gastos subvencionables con servicios contratados a empresas vinculadas a los mismos responsables de la prueba. Tras detectar estos incumplimientos, el Consell ha dictado una resolución provisional en la que revoca esta subvención extraordinaria y reclama la devolución del dinero que ya ha sido avanzado.

El grupo valenciano Talentum Motor, que gestiona el Ibiza Marathon desde 2017, se presentó a una convocatoria creada el año pasado, por primera vez, para productos turísticos considerados estratégicos y que se hubieran desarrollado entre mayo de 2023 y el 31 de julio de 2025. Los proyectos presentados por empresas privadas podían optar a un máximo de 100.000 euros de subvención y, para esta competición atlética, el Consell aprobó 94.400 euros, de los que ya avanzó 70.833 euros.

Sin embargo, a la hora de revisar las cuentas para justificar las subvenciones, se ha comprobado que Talentum Motor habría incumplido las condiciones. Tal y como figura en la resolución del Consell, esta empresa ha presentado 20 facturas como justificantes, por un valor de 200.000 euros, de contratos firmados con otras empresas de los mismos organizadores.

Según establece la Ley General de Subvenciones, "en ningún caso podrán concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas". De esta manera, "la entidad beneficiaria solicitó una subvención con el conocimiento de que parte del gasto que imputaría a la ejecución del proyecto, por el cual solicitaba esta financiación, provenía de gastos expresamente prohibidos en el marco de la presente convocatoria", subraya la resolución del Consell.

Una vez constatada la vulneración de las bases, este jueves se dictaminó que quedaba revocada la ayuda económica a la organización del Ibiza Marathon. No obstante, el Consell indicó ayer, a preguntas de Diario de Ibiza, que esta orden es provisional y que queda un plazo de diez días para que los afectados puedan presentar alegaciones.

La versión de la empresa

Por su parte, una portavoz de Talentum Motor confirmaba ayer a este diario que "desafortunadamente" daban por perdida esta aportación económica. Desde esta empresa no quisieron valorar los motivos por los que el Consell revocaba la ayuda ("no hay más que decir", señalaron), pero recordaron que se trataba de una convocatoria con carácter retroactivo posterior a la celebración del último maratón.

Así, aseguran que no corre ningún riesgo la continuidad de la prueba, que este año se celebra el 18 de abril. "Tenemos casi 5.000 inscritos", detallaron.

Cabe tener en cuenta que, al margen de la subvención perdida como producto turístico estratégico, el Ibiza Marathon cuenta con una inyección de 586.400 euros aportados por las administraciones locales y autonómicas. Por una parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària, que es la sede y la meta de esta prueba, destinó el año pasado 250.000 euros al evento.

Un portavoz municipal detalla que se concede una cantidad por cada participante en la prueba, hasta alcanzar esa aportación económica como máximo. Además, la organización debe presentar un estudio de impacto económico al Ayuntamiento para recibir la subvención, precisa.

Por otra parte, en su edición de 2025, el Ibiza Marathon recibió un patrocinio de 160.000 euros del Consell, a través del ente público Ferias, Congresos y Eventos (Fecoev), en concepto de promoción de la marca turística Ibiza. Por último, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares aportó otros 176.400 euros a Talentum Motor para la celebración de la prueba.