Música
El cantante de Ibiza Izan Llunas, a unas horas de la gran final del Benidorm Fest: "No se olviden de estar conmigo este sábado, para mí será muy importante"
El artista ibicenco pide el apoyo del público de la isla y detalla las vías habilitadas para votarle durante la gala de esta noche
El cantante ibicenco Izan Llunas afronta este sábado por la noche una de las citas más importantes de su carrera al participar en la gran final del Benidorm Fest 2026. La gala comienza a las 22 horas y culminará con la elección del ganador de la Sirenita de Oro.
A pocas horas del inicio del certamen, desde el equipo de prensa del artista han difundido de qué modo el público puede votar y apoyar al representante de Ibiza durante la final. Las votaciones se habilitarán una vez iniciada la gala y podrán realizarse por tres vías diferentes.
Cómo votar a Izan Llunas en la final del Benidorm Fest
La primera opción que difunden desde su equipo es a través de la aplicación RTVE Play, en la cual la votación es gratuita y permite un único voto por usuario. Otra vía es mediante SMS y será una votación ilimitada durante el periodo habilitado. Por último, por medio de llamada telefónica, con una votación ilimitada también mientras las líneas permanezcan abiertas.
En la previa de la gran noche, Llunas volvió a pedir el acompañamiento del público ibicenco. "Les pido que me miren en vivo y me voten, porque este premio no será solo mío, también será para Ibiza", expresó el artista, que espera contar con el apoyo de la isla en una velada decisiva para su carrera.
