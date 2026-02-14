La borrasca 'Oriana' deja 12 incidentes entre Ibiza y Formentera

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado 12 incidentes entre Ibiza y Formentera desde las 11:00 horas de ayer, cuando se elevó a nivel naranja el Plan Meteobal IG1 por fuertes vientos y alerta costera, hasta las 12:00 de hoy. En Ibiza se contabilizaron 11 incidentes, principalmente en Sant Antoni y Sant Josep, mientras que Formentera ha registrado uno.

En todas las Islas Baleares, los incidentes más frecuentes fueron riesgo de desprendimiento, desprendimiento de elementos urbanos, caída de árboles en la calzada, caída de árboles y obstáculos o líquidos en la vía.

El tiempo en Ibiza

La borrasca ‘Oriana’ ha llegado a Ibiza y amenaza con dejar este sábado 14 de febrero una jornada marcada por el viento y el empeoramiento del estado de la mar, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se mantiene activo el aviso amarillo por fuerte viento en Ibiza y Formentera, con rachas de hasta 70 km/h, que pueden alcanzar 80 km/h durante la madrugada del domingo. En el litoral, la alerta por fenómenos costeros sube a nivel naranja desde las 15:00 horas, con olas de tres a cuatro metros y viento del oeste y noroeste de fuerza 7.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución al circular, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y abstenerse de realizar actividades marítimas durante las horas centrales y de tarde, cuando se espera el peor momento del temporal.