La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia analiza en Ibiza planes de emergencia en las residencias ante fenómenos meteorológicos adversos

La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal ha celebrado esta semana en Ibiza unas jornadas de trabajo con personal procedente de Mallorca, en un encuentro que ha permitido, apuntan desde la conselleria de Familia y Bienestar Social, reforzar la coordinación entre los distintos ámbitos de la entidad. Es la primera vez que se desplazan a la isla, de manera conjunta, los equipos de gerencia, las direcciones de los centros y las áreas de gestión, de economía, infraestructuras, recursos humanos y prevención de riesgos laborales.

Las sesiones de trabajo se centraron en cuestiones como la definición de inversiones prioritarias, la mejora de los procesos de gestión y contratación, la formación en prevención de riesgos laborales y el impulso de reuniones periódicas basadas en la atención centrada en la persona. Asimismo, se revisaron los planes de atención libre de sujeciones y se avanzó en la elaboración de nuevos planes de emergencia ante fenómenos meteorológicos adversos en las residencias, un aspecto clave, según Fiz, "para estar preparados ante episodios de borrascas como los registrados en los últimos meses".

Durante las jornadas, los profesionales visitaron los centros de Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra, con el objetivo de conocer de primera mano los recursos que gestiona la Fundación en Ibiza y analizar sus necesidades específicas. "Muchos trabajadores de la Fundación en Mallorca no habían estado en Ibiza", explica la gerente de la Fundación, Sira Fiz, quien destaca que el encuentro ha servido para "tener una visión directa de la realidad de los centros en una isla donde trabaja prácticamente la mitad de la plantilla".