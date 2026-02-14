El Consell de Ibiza muestra su apoyo a Izan Llunas antes de la final del Benidorm Fest: "Talento ibicenco en el escenario"

El Consell de Ibiza ha expresado públicamente su apoyo al cantante ibicenco Izan Llunas, uno de los seis finalistas del Benidorm Fest 2026, a pocas horas de la gran final que se celebra esta noche en la ciudad de la Costa Blanca.

El respaldo institucional ha llegado a través de la red social X (antigua Twitter), donde el presidente del Consell, Vicent Marí, ha citado una noticia publicada por Diario de Ibiza sobre los días previos del artista. "Talento ibicenco en el escenario del Benidorm Fest 2026. Desde Ibiza, todo nuestro apoyo y ánimo a Izan Llunas, siguiendo con ilusión y orgullo su participación en el festival. Mucha suerte y a disfrutar de la experiencia", publica la institución. El joven artista respondió en su historia de Instagram con un "gracias presi", mencionando a la entidad @consell_eivissa.

Posteo de Izan Llunas en su historia de Instagram / Instagram @Izanllunas

La gran final: sábado 14 de febrero

Llunas, nieto del reconocido cantante Dyango, afronta esta noche de sábado una de las citas más importantes de su carrera. La final del Benidorm Fest comienza a las 22 horas (hora peninsular) y debe finalizar con el ganador de la Sirenita de Oro.

En declaraciones previas a Diario de Ibiza, el cantante pidió el apoyo del público ibicenco. "Que por favor me vean en vivo y me voten, porque este premio no es solo mío, también es para Ibiza", señaló, visiblemente emocionado, en la antesala de una noche decisiva.