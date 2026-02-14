Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza, en alerta por ‘Oriana’: rachas de viento de hasta 80 kilómetros hora y olas de cuatro metros

La Aemet activa a las 15 horas la alerta naranja por fenómenos costeros

Laura M. Expósito

Laura M. Expósito

Ibiza

La borrasca ‘Oriana’ ha llegado a Ibiza y amenaza con dejar este sábado 14 de febrero una jornada marcada por el viento y, sobre todo, por el empeoramiento del estado de la mar a partir de la tarde, según los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet mantiene activo el aviso amarillo por fuerte viento en Ibiza y Formentera durante el día, con rachas máximas previstas de hasta 70 kilómetros hora y componente noroeste. El temporal se prolongará hasta la madrugada del domingo, cuando se esperan rachas que pueden alcanzar hasta 80 kilómetros por hora.

El golpe más notable de esta nueva borrasca se lo llevará el litoral. En el mar, la Aemet tiene activas alertas por fenómenos costeros, con un primer tramo en amarillo durante la mañana y el mediodía y un salto a nivel naranja desde las 15 horas, que se mantendrá hasta las 3 horas del domingo. En ese periodo, se prevé viento del oeste y noroeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros (fuerza 7) y olas de tres a cuatro metros, con máximos en las zonas más expuestas.

Ante este escenario, la recomendación es extremar la precaución en paseos y zonas de costa y evitar actividades marítimas durante las horas centrales y de tarde, cuando se espera el peor momento del temporal.

