Formentera refuerza la seguridad del centro de menores tutelados tras una pelea

El Consell de Formentera ha reforzado la seguridad del centro de menores tutelados después de que haya sufrido un acto vandálico con lanzamiento de piedras tras una pelea entre menores este viernes. La institución ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad, la prudencia y el respeto". Asimismo, recuerda que es "imprescindible evitar discursos que puedan generar tensión social, estigmatización o confrontación entre colectivos.

En un comunicado, el presidente del Consell, Óscar Portas, afirma que "no se debe alimentar ni el odio ni la crispación" tras este suceso en el que se han visto implicados menores tutelados. En este centro se da asistencia tanto a niños y adolescentes de la isla que viven en una situación difícil como a los que llegan en patera sin la tutela de un adulto.

Por ello, informa en un comunicado de que "durante la próxima semana se continuará trabajando en el refuerzo de las medidas de control, seguimiento y coordinación con los cuerpos de seguridad, con el objetivo de prevenir la repetición de situaciones similares".

"Medidas preventivas excepcionales"

Mientras se investigan los hechos, el Consell asegura que "se han activado medidas preventivas excepcionales, reforzando los dispositivos de vigilancia y seguimiento en las instalaciones tuteladas". De manera complementaria, Guardia Civil y Policía Local reforzarán la vigilancia tanto en los espacios frecuentados por los menores como en el propio centro.

El Consell señala que sigue de manera directa la situación de los menores que resultaron heridos y reconoce "la lógica preocupación de las familias y de la ciudadanía". Finalmente, ha asegurado que "actuará con toda la contundencia necesaria para garantizar la protección de todos los menores, la convivencia y la seguridad".