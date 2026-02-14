La empresa de Ibiza Marathon ya se quedó sin unas subvenciones por un encuentro de 'influencers' en Ibiza

La empresa organizadora del Ibiza Marathon, Talentum Group (o Talentum Motor SL), se creó en Valencia para especializarse en grandes eventos deportivos, pero con el paso del tiempo ha ampliado su ámbito de actuación. Uno de sus proyectos tenía la intención de consolidarse como una entrega de premios para personajes populares de las redes sociales, los llamados influencers, pero no pasó de una primera edición en Ibiza, en la que también se quedaron sin la subvención aprobada inicialmente por el Consell.

En 2022 tuvo lugar los International Influencers Awards, un evento que se celebró «en la isla mágica los días 3, 4 y 5 de junio y reunió a más de 35 reconocidos creadores digitales a nivel mundial en calidad de nominados a los premios», según anunciaron en su momento los organizadores. Sin embargo, las publicaciones compartidas por los invitados al acto, en evidente estado de ebriedad, acabaron generando polémica. Incluso, uno de ellos llegó a ser grabado vomitando en la entrada a la gala de entrega de premios.

Otro ejemplo: una de las participantes más conocidas, María Pombo, se quejó en las redes sociales porque en Ibiza no había un McDonald’s abierto durante las 24 horas. También se generó un gran revuelo por la escasa respuesta a la acción solidaria a la que invitaba la organización, destinada a IbizaPreservation, ya que entre todos los influencers invitados solo se recaudaron 300 euros.

El Consell había aprobado la concesión de dos patrocinios a Talentum Group por este evento: uno de 75.000 euros por la promoción de la marca turística Ibiza y otro de 25.000 euros por la difusión de la marca Adlib. Sin embargo, poco después de la celebración de los International Influencers Awards, la empresa organizadora emitió un comunicado para anunciar su renuncia al cobro de estas ayudas públicas.