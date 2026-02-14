David Fernández, portavoz del Sindicato Médico: "En Ibiza tenemos una gran dificultad con la cantera de médicos"

David Fernández, el representante del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en el Área de Salud de Ibiza y Formentera, suspira al otro lado del teléfono ante la pregunta de por qué tantos sanitarios abandonan la isla. El también médico del 061 asegura que el sistema sanitario de la isla tiene "un problema muy grande": que no es el mejor para ejercer como "formador de médicos".

El portavoz detalla que hasta hace "relativamente" poco tiempo, la estructura debía contentarse con ser "formadora de médicos residentes" y que solo últimamente sí que comienza a adiestrar doctores. Se debe matizar que la categoría de sanitario residente incluye a aquellos estudiantes de Medicina que necesitan ganar experiencia bajo la supervisión de otro profesional. "Tenemos una gran dificultad con la cantera de médicos", añade Fernández con lenguaje futbolístico.

Según el representante de Simebal, hay dos motivos para haber llegado a esta situación. El primero es que los trabajadores que deben ejercer este acompañamiento formador tienen "una actividad tan exhaustiva que muchas veces se resiente la formación". El portavoz añade que hay plantillas que no están completas, lo que obliga al residente a trabajar "más de lo que la parte de su contrato le obliga". Por ello, termina por "perder" tiempo que, en otras circunstancias, dedicaría a su aprendizaje.

Un problema inevitable

La segunda razón que esgrime es el siempre presente problema de la falta de vivienda asequible, que obliga a pagar precios "absolutamente fuera de lugar". Estos costes son una barrera muy importante a la hora de atraer profesionales en formación, ya que el sueldo que cobra cualquiera de ellos "es muy bajo: es bajísimo".

Estas complejas condiciones hacen que la unidad docente local que oferta plazas de residentes no pueda llenar su cupo de médicos de posgrado. Fernández reflexiona que muchos de los que ocupan estos puestos y que completan su formación no se quedan a ejercer en la isla porque "no quieren perpetuar lo que han vivido aquí".

El problema es parecido a la hora de contratar profesionales ya formados, ya que la "gran demanda de médicos que hay en todas partes" causa que Ibiza tenga mayores dificultades para interesar a este tipo de sanitarios. De la misma manera, el portavoz reflexiona que las condiciones económicas que se les ofrecen "no son lo suficientemente buenas como para atraer ese talento".

Siguen las agresiones

Por otra parte, la sanidad de las Pitiusas lleva tiempo con sus reclamaciones sobre las agresiones a sanitarios que, asegura Fernández, "están a la orden del día". Como indica, el Servicio de Salud de Baleares y la Gerencia de Salud han tomado cartas en el asunto e imparten una formación dirigida a los profesionales.

Además, señala que recientemente se han aprobado cambios legislativos para incluir estos sucesos como "atentados contra un representante público". "Ahora mismo, si agredes a un médico es como si agredes a un policía", destaca.

A pesar de estos avances, el portavoz todavía echa de menos una "concienciación de la sociedad" para contener la violencia "física o verbal" que sufren estos profesionales. El sanitario argumenta que él y sus compañeros son "servidores públicos" y que están "sometidos a las mismas presiones de los servicios públicos que están más exigidos".

Parte de estas exigencias a las que se enfrentan los trabajadores se deben a que, como ya afirmó, las plantillas no están completas en ocasiones. Esto supone que, por ejemplo, los profesionales destinados a Atención Primaria tengan que enfrentarse a "agendas terribles". "Qué más quisiéramos que tener muchos minutos para atender a los pacientes para que ellos se sintiesen escuchados y bien tratados, pero no los tenemos", lamenta.