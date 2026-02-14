Cinco heridos, uno de ellos grave, en un accidente entre una moto y dos coches en Ibiza

Un total de cinco personas han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico registrado en la carretera del aeropuerto de Ibiza, en el municipio de Sant Josep, según ha informado el servicio de emergencias del SAMU061.

El siniestro ha tenido lugar a las 15.43 horas en esta autovía en dirección al aeropuerto, pasado el túnel de Sant Jordi y a aproximadamente un kilómetro de la terminal de es Codolar, y en él se han visto implicados dos turismos y una motocicleta.

Como consecuencia del impacto, uno de los heridos ha resultado herido de gravedad, por lo que se ha activado el código politrauma. Este paciente ha sido trasladado en una UVI móvil del SAMU061 al Hospital Can Misses.

Los otros cuatro afectados han sido evacuados también a centros sanitarios. Dos de ellos han sido trasladados al Hospital Can Misses en unidades de Soporte Vital Básico (SVB) del SAMU, mientras que los otros dos han sido llevados a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en ambulancias de Galeno.