David Hernández Castilla, 'El Lejía', chirigotero de Cádiz en el Carnaval de Ibiza: "El proceso de una chirigota es bonito, pero también duro"

"A mí personalmente me gusta mucho la presentación, me gusta mucho lo gracioso, lo picante", reivindica David Hernández Castilla, 'El Lejía'. "La idiosincrasia de allí, de nuestro Cádiz", apunta el chirigotero gaditano horas antes de actuar, este viernes 13 de febrero, en el paseo de Vara de Rey, dentro del programa de Carnaval de Vila. Hernández vuelve a la isla con 'El Márquez de la paguita', una chirigota de Cádiz.

Tras pasar por la isla en 2023, 2024 y 2025 repiten por cuarto año consecutivo este 2026. Hernández, director del conjunto, cuenta que son 13 en la compañía, pero uno de ellos ha fallado por problemas de trabajo, por lo que el público ibicenco disfruta de 12 miembros.

Detalle de la actuación. / Toni Escobar

El ensayo de los chirigoteros para el carnaval comienza pronto, en septiembre: "Nos preparamos para el concurso del Teatro Falla, en Cádiz, y luego ya las distintas actuaciones y eventos en los que cuentan con nosotros todos los años", indica antes de comentar que en la época de carnaval cantan "por las calles de Cádiz, en la rúa de la ciudad". Aclara que son "una serie" que se mueve "bien", puesto que a estos eventos se le suman actuaciones en otras ciudades como Madrid, Sevilla o Marinaleda, pero destaca: "Por suerte y gracias a Dios, uno de los eventos en los que cuentan con nosotros, últimamente, es aquí, en Ibiza".

Cómo se preparan las chirigotas

"El repertorio es inédito todos los años, va conforme a la idea que se saque cada año", explica 'El Lejía' y añade: "Para el proceso de creación, en septiembre es cuando realmente empezamos con todo el grupo". Eso sí, aclara que se reúnen antes: "Yo como director me reúno con los autores, con Joaquín, David y con Fran, que es músico, y a partir de ahí el autor expone distintas ideas, elegimos la que mejor nos parece en ese momento. Luego se la exponemos al grupo y si éste acepta la idea y quiere seguir adelante con ella, el autor y el músico empiezan a formarla y a componerla", describe Hernández.

"Ahora el proceso es bonito, pero también es duro", expone el director de la compañía: "La escenificación cuesta un poco más de trabajo y el tema económico pues cuesta un poco más, te tienes que ayudar de patrocinadores, en fin...", reflexiona el gaditano. Asimismo, explica que es "un proceso que a veces se suele vender, se hace sorteo por parte del grupo, hay muchas fórmulas". Sobre la financiación, aparte de aclarar que como ellos se mueven "durante todo el año", también hacen "acciones por la zona" y se suelen guardar lo recaudado "para no empezar de cero". El presupuesto anual con el que se mueven aclara que es de "entre 4.000 y 6.000 euros".

El público llenó la carpa. / Toni Escobar

Actuaciones en Ibiza

"La verdad que nos tratan muy bien", comenta sobre la isla de Ibiza, tras cuatro años de experiencia. "En Can Tomeu, un sitio muy tranquilo, que lo que dicen lo cumplen y eso es fundamental", añade sobre la estancia en la isla. En su experiencia: "Nos hemos encontrado con sitios donde te ponen las cosas muy bonitas y después no cumplen la mitad", lamenta 'El Lejía'.

El público ibicenco explica que está "muy bien", con gente de todas las edades. Aunque aquí no son tan conocidas las chirigotas —"no sé si aquí han venido muchos [chirigoteros]"—, asegura: "Hemos tenido buena aceptación, porque la verdad que tengo ya algunos amigotes de estos cuatro años y siempre que hablamos, comentan que se lo han pasado muy bien", exalta el chirigotero.