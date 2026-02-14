Cancelados la mayor parte de los trayectos marítimos entre Ibiza y Formentera por la borrasca 'Oriana'

La borrasca 'Oriana' ha provocado la cancelación de prácticamente todos los trayectos marítimos programados a partir de las 19 horas de este sábado, afectando tanto a las conexiones de Baleària como de Trasmapi entre Ibiza y Formentera. Las rutas de las 19, 19.30, 20, 20.30, 22 y 23 horas, operadas por ambas navieras, ha sido anuladas. Entre los servicios suspendidos figuran los trayectos de los buques 'Eco' y 'Cap de Barbaria', de Baleària, así como el 'Trasmapi Jet'.

Únicamente el trayecto de las 21 horas operado por Trasmapi no aparece como cancelado, indicando condiciones marítimas adversas, mientras el resto de conexiones han sido directamente anuladas ante el fuerte temporal. Por el momento, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) mantiene tanto el puerto de Vila como el de la Savina abiertos.

Alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por fenómenos costeros en Ibiza y Formentera hasta las tres de la madrugada del domingo, con viento del noroeste de 60 a 70 kilómetros por hora (fuerza 8), olas de cuatro metros y una altura máxima que puede alcanzar los ocho metros. Asimismo, permanece activo el aviso amarillo por viento hasta las 23.59 horas del sábado, con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora, de componente norte y noroeste.