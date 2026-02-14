1.000 kilos de residuos retirados de zonas inaccesibles del litoral de Ibiza gracias en "una acción de extrema dificultad"

Motocicletas antiguas abandonadas, grandes estructuras de hierro, restos metálicos incrustados en la roca y focos de acumulación de plástico con más de medio centenar de botellas en un solo punto. Es parte del material retirado este sábado 14 de febrero del litoral de Ibiza, en una iniciativa que ha logrado extraer aproximadamente 1.000 kilos de residuos acumulados durante años en zonas de "acceso extremadamente difícil" del norte de la isla.

La acción ha sido realizada por Ibiza Hike Station, que ha desplegado un operativo de seis horas ininterrumpidas con la participación de 20 voluntarios. La misma se ha llevado a cabo en acantilados, pendientes rocosas, calas y espacios naturales protegidos, que evitan citar en la nota, donde "no opera la limpieza convencional" debido a la complejidad del terreno y al riesgo que implica el acceso.

Según explican desde la organización, se trata de "uno de los operativos más exigentes realizados hasta el momento". La combinación de maniobras técnicas, descensos controlados con cuerdas y la extracción manual de materiales pesados "ha elevado al máximo la exigencia física del equipo, que ha trabajado bajo condiciones especialmente duras".

Además de los residuos de gran tamaño, se retiraron desechos dispersos en playas y calas de muy difícil acceso, lugares donde la basura suele permanecer durante años debido a la imposibilidad de intervenir con maquinaria o servicios de limpieza habituales.

1000 kilos de residuos retirados de una zona de difícil acceso / Ibiza Hike Station

Cuidar el medioambiente es fundamental

"Es fundamental cuidar estos espacios y no abandonar residuos ni en la naturaleza ni en la ciudad. La basura que se deja hoy puede permanecer años en zonas donde acceder implica un enorme esfuerzo humano y técnico", señala Manuel Ehrensperger, fundador de Hike Station, quien remarca la importancia de la responsabilidad individual y colectiva para preservar el entorno.

La organización activa este tipo de operativos precisamente en áreas donde la complejidad logística impide una intervención regular. El objetivo es restaurar completamente los espacios naturales protegidos y eliminar cualquier rastro humano visible en el paisaje.

Actualmente, Hike Station cuenta con una red de 1.600 voluntarios preparados para participar en futuras acciones ambientales. Según la entidad, el aumento sostenido de residuos en el entorno natural de la isla exige "una respuesta organizada, constante y técnicamente preparada".