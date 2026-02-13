Iberia Express permite adelantar o retrasar gratis el horario de vuelos con Ibiza

Iberia Express lanza un nuevo servicio para sus rutas entre Madrid y las islas que permite a los pasajeros ganar flexibilidad sin pagar de más. La aerolínea ha anunciado 'Mueve tu vuelo', una opción con la que los clientes pueden adelantar o retrasar el horario de su vuelo en el mismo día, sin coste adicional.

Este servicio se aplicará a conexiones con Ibiza, Mallorca, Menorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, según ha informado la compañía en un comunicado. El cambio puede realizarse hasta dos horas antes del horario de la reserva original.

'Mueve tu vuelo' está incluido en determinadas tarifas. En el caso de Baleares, se ofrece en Balear Flex, Balear Plus, Balear Business Plus y Balear Business Flex. Para Canarias, se incluye en Canary Flex, Canary Plus, Canary Business Plus y Canary Business Flex.

La gestión del cambio de horario puede hacerse en los mostradores de facturación del aeropuerto o desde la web de Iberia Express, dentro del apartado 'Mis vuelos'. La compañía también ha detallado que, si el pasajero ya había completado el check-in del vuelo original, no tendrá que repetir el proceso: bastará con descargar la nueva tarjeta de embarque, que se actualizará automáticamente.

En cuanto a los servicios contratados, Iberia Express explica que los extras añadidos —como equipaje o embarque prioritario— se mantienen en el nuevo vuelo. La asignación de asiento, sin embargo, puede variar en función de la disponibilidad.

De cara a la temporada alta, la aerolínea prevé reforzar su operativa: en verano, Iberia Express ofrecerá más de 250 operaciones semanales con Baleares y hasta 360 vuelos semanales entre Canarias y Madrid.