Así ha sido el espectacular aterrizaje de un vuelo de Valencia a Ibiza en plena borrasca 'Nils': "Besamos tierra al llegar"

Si algo dejó claro ayer la borrasca 'Nils' es que salir a la calle era una misión solo para valientes. Las rachas de viento alcanzaron los 100 kilómetros por hora en varios puntos de la isla y, como es de esperar, azotó al aeropuerto de es Codolar. La página de TikTok Spotter Ibiza ha compartido un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie: el aterrizaje de un vuelo entre Valencia e Ibiza en el aeropuerto en plena borrasca, con rachas de viento que pusieron al límite la maniobra.

En las imágenes se observa cómo el avión, un CRJ1000, afronta la aproximación con fuertes ráfagas laterales. Según se indica en la propia publicación, el aparato tuvo que realizar un 'go around' (maniobra de aproximación frustrada) antes de conseguir tomar tierra.

Los comentarios de quienes viajaban a bordo reflejan la tensión vivida en cabina. "Ha sido espectacular el aterrizaje, después de un primer intento de locos… Al llegar besamos tierra literal", escribe una pasajera. Otro usuario asegura: "Estaba en ese avión, no lo hemos pasado muy bien, pero mi gran enhorabuena al piloto… verlo desde fuera da cosita".

El miedo se dejó notar entre los viajeros. “Nos pasó lo mismo de Valencia a Mallorca, ¡qué miedo! Gente mareada, vomitando y todo, qué mal se pasa”, comenta otra usuaria en referencia a experiencias similares durante el temporal. Otro pasajero explica que su vuelo desde Madrid vivió una situación parecida: "El de por la mañana lo regresaron a Madrid y por la noche se aterrizó… pero de aquella manera".

20 vuelos cancelados

La borrasca ‘Nils’ ha azotado con fuerza a Ibiza y Formentera en las últimas horas. Este jueves, el aeropuerto de Ibiza registró la cancelación de 20 vuelos —diez llegadas y diez salidas— debido a las complicadas condiciones meteorológicas, según datos facilitados por AENA. Las rachas máximas de viento alcanzaron los 105 kilómetros por hora en es Codolar, mientras que en Vila y Sant Antoni se registraron picos de 70 y 60 km/h, respectivamente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó aviso amarillo por fenómenos costeros, con viento del oeste de hasta 60 kilómetros por hora y olas de entre tres y cuatro metros. Además, para el viernes y el sábado se ha decretado aviso naranja por mala mar, con previsión de olas que podrían alcanzar entre seis y ocho metros y rachas que, en zonas elevadas, podrían superar los 120 kilómetros por hora.

En este contexto, cada aterrizaje se convierte en una operación de máxima precisión. Otro vídeo difundido en redes muestra una maniobra similar en un vuelo entre Mallorca e Ibiza, operado con un ATR 72-600, con vientos máximos de 40 nudos. "Un gran desafío fue para ese piloto, hoy los vientos aquí en Eivissa estuvieron muy fuertes", señala un usuario.

A pesar de la espectacularidad de las imágenes y del susto para los pasajeros, los vuelos lograron completar la maniobra con seguridad. Las palabras de agradecimiento al piloto se repiten en los comentarios, conscientes de la dificultad técnica que supone aterrizar con viento cruzado de hasta 45 nudos.

Mientras la borrasca ‘Nils’ continúa dejando inestabilidad en el archipiélago, el vídeo del aterrizaje en Ibiza se ha convertido en uno de los más comentados en redes, mostrando desde fuera lo que muchos pasajeros vivieron desde dentro: un descenso agitado que terminó, literalmente, con un beso al suelo al tocar pista.