Así serán las nuevas viviendas VPO de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha compartido varias imágenes de cómo serán las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) que se construirán en el municipio, un ambicioso plan que contempla más de 270 viviendas asequibles destinadas a residentes.

El proyecto lo han presentado conjuntamente el Govern balear y el Consistorio, y prevé varias promociones impulsadas por el IBAVI (Institut Balear de l’Habitatge) en distintos puntos de la ciudad. "La actuación más inmediata se desarrollará en la zona de Can Cantó, donde se levantarán 48 viviendas públicas, cuatro de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida", matiza el Consistorio en Instagram.

La promoción de Can Cantó contará con aparcamiento subterráneo y supondrá una inversión prevista de 10,1 millones de euros. Según las imágenes difundidas, el diseño apuesta por líneas modernas, funcionales y espacios pensados para optimizar la luz natural y la eficiencia energética.

Interior de una vivienda de VPO / IG

Además de esta promoción, ya está en marcha el proyecto que se levantará en el antiguo Mercat Pagès, que contempla la construcción de ocho viviendas más. A estas iniciativas se suman otras dos grandes promociones vinculadas al programa 'Construir para Alquilar', que permitirán desarrollar 216 viviendas adicionales: 108 en la zona de sa Bodega y otras 108 en Platja d’en Bossa.

Cuatro promociones que superarán las 270 viviendas asequibles

En total, las cuatro promociones superarán las 270 viviendas asequibles en el municipio, lo que supone uno de los mayores impulsos al parque público de vivienda en la historia reciente de la ciudad.

Las obras de las promociones públicas está previsto que comiencen a lo largo de 2026 y se tramitarán por vía exprés para agilizar los plazos. El objetivo es dar respuesta a la creciente dificultad de acceso a la vivienda que sufren los residentes en la isla, especialmente ante la presión del mercado inmobiliario.

Parte exterior de las VPO / IG

Desde el Ayuntamiento han destacado que las viviendas estarán destinadas a residentes, con preferencia para aquellas personas que acrediten diez años o más de empadronamiento en Ibiza. Con esta medida se busca garantizar que el parque público beneficie prioritariamente a quienes viven y trabajan en el municipio de forma estable.

El Consistorio ha subrayado que continúa trabajando para ampliar la oferta de vivienda asequible y facilitar el acceso a un hogar digno en la ciudad.