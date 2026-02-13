Santa Eulària recibe el sello Infoparticipa como el municipio más transparente de Ibiza en Baleares

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha recibido el Sello Infoparticipa 2024 y vuelve a ocupar la primera posición como el municipio más transparente de Balears. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) concede este reconocimiento tras la evaluación correspondiente a 2025, que analiza la calidad y el nivel de transparencia de la información pública que ofrecen las administraciones locales.

El tercer teniente de alcalde, Toni Ramon, recogió el galardón en el acto celebrado en el Ayuntamiento de Inca. Según los datos de la auditoría de 2025, Santa Eulària alcanzó una puntuación de 9,6 sobre 10. Solo dos consistorios del archipiélago lograron la calificación de excelente en esta edición: Santa Eulària e Inca.

El Sello Infoparticipa examina el cumplimiento de la Ley de Transparencia, en vigor desde diciembre de 2015, y revisa el grado de información pública que los ayuntamientos publican en sus páginas web. El Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural de la UAB diseñó el modelo de análisis, que hoy desarrolla el grupo de investigación ComSET (Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia). El sistema integra 52 indicadores.

Estos parámetros valoran que la información institucional esté actualizada y se refiera a la gestión pública, además de que resulte completa, comprensible y fácil de localizar. La metodología contempla dos grandes variables: la transparencia de la corporación y la información orientada a la participación ciudadana.

La UAB evalúa los municipios de Balears desde 2021. Desde entonces, Santa Eulària lidera la clasificación autonómica y consolida una trayectoria constante en materia de transparencia institucional.

Toni Ramon subrayó la importancia que el equipo de gobierno otorga a la transparencia y al gobierno abierto. "Desde 2019 impulsamos un Plan municipal de Transparencia porque creemos en abrir las puertas y acercar la institución a los ciudadanos. Que los vecinos dispongan de información sobre el trabajo municipal resulta fundamental", afirmó.

El edil también expresó la satisfacción del Ayuntamiento por este reconocimiento y recordó que el galardón implica una exigencia añadida. "Recibimos el sello con orgullo y con una gran responsabilidad. Queremos mejorar cada año", concluyó.