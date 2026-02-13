Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sant Antoni convoca a los voluntarios este domingo para la XVII Jornada Neteja Sa Talaia

El punto de encuentro para los voluntarios será a las 10 horas en el aparcamiento del Área Recreativa de sa Talaia

Los voluntarios de la pasada edición de la actividad

Los voluntarios de la pasada edición de la actividad / Ayuntamiento de Sant Antoni

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni, a través de la concejalía de Medio Ambiente, organiza este domingo 15 de febrero la XVII edición de la Jornada Neteja Sa Talaia. El Consistorio indica en un comunicado que esta actividad forma parte del programa de actividades de las fiestas patronales del municipio.

El punto de encuentro para los participantes está establecido a las 10 horas en el aparcamiento del Área Recreativa de sa Talaia, desde donde se distribuirán en distintos grupos para la recogida de residuos. El Ayuntamiento facilitará guantes y bolsas a todos los voluntarios para facilitar la recogida.

Cuidar y concienciar

El objetivo de esta actividad es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar y preservar uno de los espacios verdes más emblemáticos de Sant Antoni, al mismo tiempo que se fomenta la participación activa en la gestión responsable de los residuos. La jornada también sirve para ayudar en la prevención de incendios y visibiliza la gran cantidad de residuos abandonados de manera irresponsable en la zona.

Noticias relacionadas y más

Con esta acción, el municipio reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la promoción de la participación ciudadana en el cuidado de los entornos naturales. La iniciativa cuenta con la colaboración del Grupo de Ecología Activa (GEA), la Asociación de Voluntaris d'Eivissa, Ibiza Hike Station y el servicio municipal de limpieza UTE Portmany.

