La rúa aguanta; la señal, no | DI

Redacción Ibiza

Aunque las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca ‘Nils’, que mantienen a Ibiza en alerta meteorológica, obligaron ayer a Vila a suspender los actos del Dijous Llarder, la rúa de carnaval de este sábado sigue en pie. La que sí ha caído, por el momento, es una de las señales de prohibido aparcar que el Ayuntamiento ha colocado en el recorrido.

