Polémica por la prohibición del fútbol en los patios de los colegios de Ibiza: "De no haber sido por eso, yo habría sido un marginado"

El debate sobre el fútbol en los patios escolares de Ibiza ha saltado de los plenos municipales a las redes sociales. Tras conocerse que al menos 20 centros educativos públicos de la isla —nueve de Primaria y once de Secundaria— regulan o prohíben esta práctica durante el recreo, decenas de padres y madres han expresado su malestar a este diario.

La polémica se reavivó después de que Unidas Podemos defendiera en el Ayuntamiento de Sant Antoni una moción para transformar los patios en espacios más verdes e inclusivos, reduciendo el peso de los campos de fútbol, que en algunos casos ocupan "hasta el 80% del patio". La propuesta fue finalmente rechazada, pero abrió un intenso debate social.

Desde la conselleria balear de Educación recuerdan que cada centro tiene autonomía para regular o limitar actividades en función de criterios organizativos, de convivencia o por falta de espacio. De los 46 centros públicos de la isla —35 colegios y 11 institutos—, una veintena ya aplica algún tipo de restricción: seis lo prohíben en determinadas circunstancias, dos lo han vetado total o parcialmente y doce lo mantienen regulado.

"En nuestra infancia nadie nos prohibió ningun juego"

Sin embargo, en la cuesta realizada por Diario de Ibiza, muchos ciudadanos no ven con buenos ojos estas limitaciones. Ela Diana Mihalcea puntualiza: "El fútbol siempre ha sido un deporte amado igual por niños y por niñas. Todos queríamos darle al balón y meter goles. En nuestra infancia nadie nos prohibió ningún juego".

En su opinión, los conflictos que puedan surgir en el patio no justifican la prohibición. "Los niños en el patio van a discutir por todo, sea basket, voley o fútbol. Porque algunos son más competitivos… Pero por la competitividad y conflictos entre niños, que siempre habrán, ¿lo vamos a prohibir todo? Pensemos bien. Dejemos a los niños jugar a lo que ellos desean", escribe.

En la misma línea se expresa Rosa Mateu Roselló, quien cuestionó lo que considera una "tendencia de prohibir ciertas cosas". "L@s niñ@s cada vez crecen más protegidos de cualquier situación y al final solo logramos que se frustren por cualquier obstáculo. No sé qué clase de futur@s adult@s estamos criando", afirma.

Otras voces apuestan por soluciones intermedias. Mirela Maximet defiende que no se trate de prohibir, sino de organizar. "Dar días de la semana para jugar al fútbol, hay colegios que lo tienen, y así todos los alumnos pueden disfrutar del patio. Así todos los colegios tienen patios inclusivos", propone.

También Dolores Castellà Vargas sugiere limitar el espacio en función del número de alumnos que practican este deporte. "Quizá no es cuestión de prohibirlo, más bien que se les proporcionen los metros cuadrados que les corresponden por alumno. Y si el resultado son 10 metros, se tendrán que apañar con eso y procurar no invadir ni molestar a los que dedican el recreo a otro tipo de juegos", señala.

Entre los testimonios más personales destaca el de Guly Fuzion, quien asegura que el fútbol fue clave en su infancia: "Si no hubiera sido por el fútbol en el patio, yo siendo tan tímido como era, hubiera pasado mi infancia marginado. Es una gran forma de socializar, divertirse y hacer ejercicio. Qué triste infancia van a darle a algunos innecesariamente".

"Cada vez suena más la palabra 'prohibido' en este país"

El debate también deriva en críticas políticas. Susy Martín Peñacoba lamenta que “cada vez suena más seguido la palabra 'prohibido' en este país”, mientras que otros usuarios vinculan la iniciativa con la actuación de determinados partidos. Incluso hay quien, como Bartolo Roig, defiende que los patios actuales reflejan la realidad social: "Cuatro matones se reparten el territorio y se divierten mientras el resto también lo intenta. Si cambiamos eso, cuando salgan a la calle, la ostia de realidad que se van a llevar va a ser monumental".

Mientras tanto, los equipos directivos de los centros insisten en que las decisiones no responden a una cruzada contra el fútbol, sino a la necesidad de organizar mejor los espacios y fomentar una mayor variedad de juegos. Argumentan que en patios con espacio reducido, la centralidad del campo puede desplazar otras actividades y generar tensiones.

En cualquier caso, la discusión ha evidenciado que el patio escolar es mucho más que un lugar de recreo: es un espacio simbólico donde se proyectan modelos educativos, valores y visiones distintas sobre la convivencia.