Un pasajero durante un vuelo a Ibiza con rachas de viento de 100 kilómetros por hora: "He pasado mucho miedo, parecía que el avión se iba a partir"

La borrasca que azotó Ibiza este jueves, con rachas que alcanzaron los 100 kilómetros por hora en el aeropuerto, dejó escenas de auténtica tensión en varios vuelos con destino a la isla. La cuenta de Instagram Exponiendo Ibiza ha recopilado testimonios de pasajeros que vivieron aterrizajes frustrados, desvíos y maniobras extremas en plena aproximación a es Codolar.

“Ha sido horrible. Soy una persona que viaja constantemente y aun así he pasado mucho miedo”, relata uno de los pasajeros que volaba hacia Ibiza. “En el primer intento de aterrizaje parecía que el avión se iba a partir. Los motores hacían un ruido brutal luchando contra el viento que nos desestabilizaba todo el rato”. Finalmente, tras varios intentos y más de una hora de maniobras, el aparato consiguió tomar tierra. “En el aterrizaje final… besamos tierra literal”, asegura.

Entre los vuelos más afectados estuvo uno procedente de Valencia que, según los propios viajeros, tuvo que abortar la primera aproximación antes de lograr aterrizar en el segundo intento. Otro pasajero describe que estuvieron “dando vueltas a Ibiza” durante un largo periodo hasta que el piloto encontró la ventana adecuada para descender con seguridad.

Vuelos que volvieron al punto de salida

No todos corrieron la misma suerte. Un vuelo desde Madrid tuvo que regresar a la capital española ante la imposibilidad de aterrizar en la isla en ese momento. “El de por la mañana lo regresaron a Madrid y por la noche se aterrizó, pero de aquella manera”, comenta otro usuario en redes sociales.

También hubo desvíos a otros aeropuertos. Un pasajero del trayecto Sevilla-Ibiza explica en la cuenta de Exponiendo Ibiza que, cuando estaban a punto de aterrizar, les comunicaron que debían esperar por el viento. “Al final nos mandaron hacia Valencia, una vez allí nos tuvieron una hora sin poder salir del avión y cuando se calmó un poco el viento volvimos a volar hacia Ibiza, sin poder seguir aterrizando y dando vueltas”, relata.

Las condiciones meteorológicas complicaron notablemente la operativa aérea. Las rachas máximas registradas en el aeropuerto de Ibiza alcanzaron los 105 kilómetros por hora, en el marco de un fuerte temporal que obligó a cancelar una veintena de vuelos durante la jornada. Las maniobras con viento cruzado exigieron la máxima pericia de las tripulaciones, algo que los propios pasajeros reconocen en sus mensajes. “No lo hemos pasado muy bien, pero mi enhorabuena al piloto”, escribe uno de ellos.

El temporal en el puerto de Ibiza

El temporal no solo afectó al tráfico aéreo. En el puerto de Vila, varios ferris también sufrieron las consecuencias del fuerte viento y el mal estado de la mar. Uno de los buques que tuvo que permanecer a la espera fue el ‘Ciudad de Barcelona’, de la compañía Trasmed, que había zarpado desde Barcelona con 112 pasajeros cerca de las 23 horas del miércoles. El barco permaneció navegando entre 10 y 15 millas náuticas de la costa ibicenca a la espera de autorización para atracar.

Desde la naviera explicaron que el buque no podía permanecer parado debido al temporal y que se mantenía a una velocidad adecuada hasta que el puerto reabriera. Finalmente, la Autoridad Portuaria de Baleares reanudó la actividad a las 17.15 horas y los barcos comenzaron a operar con normalidad a partir de las 18 horas.