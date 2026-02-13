Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nominado al 'Nobel' de la Educación protagonizará una conferencia en Sant Josep para las familias de Ibiza

El experto César Bona impartirá su ponencia 'El arte de ser humanos en tiempos de la inteligencia artificial' como parte del ciclo 'Xerrades per a famílies'

El educador y conferenciante César Bona

El educador y conferenciante César Bona / Asís Ayerbe

Redacción Digital

Ibiza

El maestro, escritor y conferenciante de talla internacional César Bona llevará al ciclo de 'Xerrades per a famílies' 2026 de Sant Josep su conferencia 'El arte de ser humanos en tiempos de la inteligencia artificial'. El Ayuntamiento indica en un comunicado que el finalista del Global Teacher Prize, el considerado 'Nobel de la Educación', ofrecerá una reflexión centrada en el papel de la educación, los valores humanos y el pensamiento crítico ante una transformación tecnológica acelerada.

Este evento, el segundo del ciclo de sesiones, está programado para el 18 de febrero en el Centro de Cultura Can Jeroni. Bona es reconocido por defender un modelo educativo basado en la empatía, la creatividad y la voz de la infancia. El experto sitúa la curiosidad y el pensamiento crítico en el centro del proceso de aprendizaje y reivindica la importancia de escuchar e implicar a los niños en su propio desarrollo personal y social.

Una intensa trayectoria editorial

El ponente es autor de libros de referencia como 'La nueva educación', 'Las escuelas que cambian el mundo' y 'La emoción de aprender', entre otros. En ellos, expone una visión humanista de la educación y el papel transformador de la escuela en la sociedad.

Noticias relacionadas y más

El ciclo 'Xerrades per a famílies' 2026 de Sant Josep consta de cuatro charlas gratuitas que acoge el Centro de Cultura Can Jeroni con ponentes de trayectoria contrastada en los ámbitos de la educación, la salud y el acompañamiento familiar.

