Sale ‘Nils’, entra ‘Oriana’: llega una nueva borrasca a Ibiza

Las potentes rachas de viento que trajo la borrasca 'Nils' a Ibiza generaron el jueves innumerables inconvenientes: el cierre del puerto, la demora y cancelación de vuelos, árboles caídos y destrozos de toda índole. Tras una jornada caótica, el viernes comienza con tiempo estable, pero todo cambiará pasado el mediodía.

Es que esta tarde llegará 'Oriana', una nueva borrasca que se suma a la racha de temporales que no dan tregua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la borrasca 'Oriana' se desplazará este viernes hacia el Mediterráneo, dejando rachas muy fuertes de viento.

Según el pronóstico, el cielo estará nuboso y se esperan posibles precipitaciones débiles y ocasionales que aumentarán a partir del mediodía, con probable granizo pequeño y localmente fuerte. Predominará el viento moderado, con rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 80 km/h, mientras que las temperaturas, que venían siendo agradables, irán en descenso. La mínima pronosticada para este viernes en Ibiza es de 12°C y la máxima de 18°C.

Tanto en Ibiza como en Formentera, a las 12 se activará la alerta amarilla de peligro bajo por vientos, mientras que a la misma hora comenzará a estar activa una alerta naranja de peligro importante por fenómenos costeros, que anuncia olas de 3 a 4 metros, con olas máximas que podrían alcanzar los 6 a 8 metros de altura.

Ambas alertas finalizarán a la medianoche, pero volverán a activarse el sábado a partir de las 12.