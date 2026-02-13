‘Nils’ deja rachas de hasta 105 kilómetros por hora en Ibiza

Una detrás de otra, las borrascas están generando un invierno muy accidentado meteorológicamente hablando en las Pitiusas. Hasta ahora eran las lluvias, en cantidades pocas veces vistas, y desde hace unas jornadas es el viento el que azota Ibiza y Formentera. Pero sobre todo este jueves, cuando se registraron rachas de hasta 105 kilómetros por hora.

Un policía local de Eivissa controla el acceso a la zona cortada al tráfico de la avenida de España. / | VICENT MARÍ

Este viento por momentos tan intenso no perdonó nada y provocó incidencias en las comunicaciones, tanto marítimas como aéreas. En el caso de los puertos, el de Ibiza se cerró a las 6.10 horas y se abrió a las 17.15 horas, lo que provocó que un barco de Baleària (la naviera anuló la conexión entre Dénia, Palma y Ibiza, además de las previstas para mañana y el sábado) permaneciera amarrado sin poder salir y que otro de Trasmed, con 112 pasajeros a bordo y que zarpó la noche del miércoles desde Barcelona, se mantuviera durante más de 18 horas navegando hasta la reapertura del puerto.

El cierre de los muelles de Ibiza lleva aparejada por extensión la incomunicación de Formentera, ya que todas sus rutas de salida y entrada pasan en invierno por los muelles de Vila (en verano tienen la conexión con Dénia de Baleària).

Uno de los barcos de transporte de pasajeros y vehículos que no pudieron entrar en el puerto de Eivissa y que se mantuvo navegando durante horas a varias millas de la isla. / VICENT MARÍ

En cuanto al transporte aéreo, el aeropuerto sufrió la cancelación de 14 conexiones debido a la borrasca. Según los datos facilitados por la entidad gestora AENA, se produjeron siete cancelaciones de llegada y otras tantas de salida vinculadas a conexiones con Barcelona y Palma. Y dos desvíos, uno de ellos en un vuelo de Sevilla a Ibiza, que se redirigió a Valencia, y otro procedente de Londres que aterrizó en Alicante.

En cualquier caso, desde el gestor aeroportuario advirtieron de que las incidencias en los vuelos pueden obedecer a diversos motivos, no sólo al mal tiempo.

En total, ‘Nils’ obligó a realizar 40 actuaciones a los bomberos de Ibiza hasta las 19 horas en todos los municipios, según el balance facilitado por el gabinete de prensa del Consell.

Benirràs durante el temporal, en una imagen típica con mal tiempo. / VICENT MARÍ

Hasta el primer balance, a las 14.15 horas, 23 de estas intervenciones estaban relacionadas con asistencias técnicas, principalmente por la caída de árboles, ramas, carteles y elementos del mobiliario urbano. Además, se registraron dos incendios de restos de poda y materiales similares, aunque una de estas emergencias fue finalmente anulada. Las actuaciones se distribuyeron por todos los municipios y no han trascendido daños personales de gravedad.

El caso más aparatoso se produjo en la plaza des Siti, en sa Penya, donde un árbol de gran tamaño cedió a los embates del viento y cayó sobre una vivienda. Con tan mala fortuna que sus ramas obstruyeron durante horas la puerta, por lo que una mujer mayor quedó atrapada.

En el operativo intervinieron de manera coordinada la Policía Local, los Bomberos del Consell y la brigada de Jardines del Ayuntamiento. Los equipos iniciaron de inmediato los trabajos para retirar el material vegetal acumulado y despejar la entrada. Una vez habilitado el acceso, el personal sanitario pudo entrar en la vivienda para asistir a la afectada.

El árbol fue en gran parte triturado para facilitar su retirada, y los trabajos continuarán este viernes con la eliminación completa de los restos y la revisión de la zona para recuperar la normalidad lo antes posible.

El enorme árbol que las rachas tumbaron en sa Penya y cuyas ramas obstruyeron la puerta y dejaron atrapada en su vivienda a una mujer. / VICENT MARÍ

Según explicó el concejal de Jardines, Manuel Jiménez, el aviso se recibió el mediodía: «El árbol, de gran tamaño, se desplomó y obstruyó la puerta principal del inmueble, donde reside una persona mayor. A consecuencia de la situación, la mujer sufrió un episodio de ansiedad y tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios del 061».

El segundo gran árbol que cedió a las acometidas de ‘Nils’ fue arrancado de raíz de su alcorque en la esquina entre las calles de Canarias y del Obispo Gonzalez Abarca. Su ramaje quedó esparcido por las dos calles y la Policía Local de Vila se vio obligada a precintar la zona y cortar al tráfico este tramo en el que confluyen las dos vías.

Testigos presenciales explicaron a Diario de Ibiza que escucharon un fuerto ruido y que fue una suerte que nadie pasara por la zona cuando el árbol se desplomó. «Podría haber sido una tragedia», añadieron.

Además, la Policía Local cerró también al tráfico de manera temporal el último tramo de la avenida de España antes de llegar al paseo de Vara de Rey. Los bomberos tuvieron que cerrar y asegurar unos ventanales de cristal que el viento batía con fuerza y que amenazaba con romper, lo que habría provocado la caída de cristales a la avenida.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ibiza canceló ayer todos los actos del Carnaval, entre ellos los relacionados con el Dijous Llarder, entre ellos la tradicional berenada.