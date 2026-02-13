Los médicos de Ibiza secundarán una huelga intermitente para exigir un estatuto propio

El próximo lunes 16 de febrero, los médicos de Ibiza se sumarán a los paros nacionales del gremio para mostrar su rechazo al Estatuto Marco de la sanidad pública, que afecta a todos los sanitarios del país. Según indica David Fernández, el portavoz del Sindicato Médico de Balears (Simebal), estos profesionales sanitarios quieren "una ley que exclusivamente regule la profesión médica y un marco de negociación exclusivo también para la profesión médica con la Administración".

El representante de este colectivo señala que la legislación general les perjudica, en lo que se refiere a "la modernización de su ordenación de trabajo y a una mejora retributiva". Como consecuencia de ello, estos trabajadores "acaban por buscar otras salidas como la sanidad privada o se van a otros países" en busca de mejores condiciones laborales. Para Fernández, este "empobrecimiento de la sanidad pública" está claro para "cualquier ciudadano".

Fechas de huelga

La huelga tendrá un formato excepcional, ya que estará convocada entre los lunes y los viernes la tercera semana de cada mes entre febrero y junio, pero se prevé que siga indefinidamente. De esta manera, las fechas confirmadas hasta el momento serán del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

El portavoz señala que esta manera intermitente de protestar está diseñada "para proteger al paciente". Argumenta que un parón continuo sería "una locura" por los perjuicios que podría tener para los usuarios de los centros de salud y defiende que deben entender que las reclamaciones de los médicos es "por la sanidad pública".

Fernández expone que el colectivo negocia con la Administración pública tener una mayor representación en la Mesa Nacional de Función Pública, que cifra en la actualidad en un 5%. Como las decisiones tomadas en este foro de negociación afectan a todos los trabajadores públicos del país, indica que esta presencia tan reducida de los médicos hace que sus reivindicaciones queden, "con suerte, en un segundo término".