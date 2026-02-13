Llama la atención: la Ibiza inventada por IA con la que Iberia Express promociona los "pueblos encantadores" de la isla

La eliminación como consecuencia de la política de lucha contra el intrusismo del Consell de Ibiza de hasta el 88% de los anuncios en internet de viviendas turísticas que se alquilan en Vila. Una estadística del INE refleja un pronunciado descenso en la oferta de este tipo de establecimientos en la mayor parte de la isla, llegando a desaparecer incluso en algunos núcleos urbanos.

Llama la atención

La promoción de vuelos a Ibiza de la aerolínea Iberia Express utilizando como reclamo la imagen de una iglesia griega que en teoría debía ser la de es Cubells, en Sant Josep. Nada que ver, ni por asomo. El problema lo ha generado la inteligencia artificial, que de inteligente no tiene nada. O más bien quien la ha usado para buscar imágenes de los pueblos de Ibiza. Como si no hubiera en la red...

El aplazamiento decidido en la mesa del Pacto por la Sostenibilidad de Balears de la subida del precio del Impuesto de Turismo Sostenible, la ecotasa. Era una propuesta del PSOE, que inexplicablemente ni siquiera asistió a la reunión para defenderla. Según el Govern, todos los asistentes coincidieron en la necesidad de encargar un estudio que analice a qué se destinarán los nuevos fondos que se recauden de aprobarse la subida.