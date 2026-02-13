Ibiza suma kilómetros de carril bici, pero el gran reto sigue siendo unir los tramos

La red de carriles bici de Ibiza creció ligeramente en 2025 y alcanzó los 42,25 kilómetros, frente a los 40,74 km contabilizados en 2024. Son datos del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025, financiadopor el Consell y que elabora el Observatorio de Sostenibilidad de 'IbizaPreservation', desde donde advierten de que el avance en longitud no resuelve el principal problema: "La conectividad entre tramos sigue siendo insuficiente".

Según detalla 'IbizaPreservation', durante 2025 se habilitaron nuevos tramos en distintos puntos de la isla. En el municipio de Ibiza, se incorporó un carril bici de 550 metros que conecta el puerto con el paseo marítimo, además de 60 metros en ses Feixes de Talamanca —una prolongación que enlaza con el camino viejo de Jesús— y 120 metros adicionales detrás del colegio Can Cantó. En Santa Eulària, se ejecutó un tramo de 800 metros en Ca na Negreta, financiado por el Consell, que permite enlazar dos tramos insulares existentes.

La técnica del observatorio, Inés Roig, valora que la creación de nuevos carriles "es positiva", pero alerta de que sin continuidad y conexión la red no termina de ser funcional. A su juicio, el reto pasa por construir "una red coherente, segura y atractiva" que haga posible que la bicicleta se convierta en una alternativa real de transporte en la isla.

La mitad de la red es municipal

El informe refleja también el reparto de titularidad: más de la mitad de los carriles bici actuales son municipales (21,8 km, un 51,6%), mientras que el resto (20,4 km) dependen del Consell. En cuanto a la dotación por población, la tasa se mantiene estable desde 2023, con 0,26 km por cada 1.000 habitantes.

Por municipios, Santa Eulària encabeza la lista con 18,4 km, seguida de Ibiza (13,8 km), Sant Josep (7,3 km), Sant Joan (2,8 km) y Sant Antoni, que continúa sin ningún tramo habilitado.

Ibiza es, además, el municipio con mayor proporción de carriles bici de titularidad municipal, con 11,7 km, lo que supone el 84,8% de su red. En Sant Josep, la red municipal representa prácticamente la totalidad (99,2%). En cambio, Santa Eulària presenta un porcentaje mucho menor de tramos municipales: 2,9 km, el 15,5%.

En densidad por habitante, Santa Eulària vuelve a destacar con 0,43 km por cada 1.000 habitantes, seguida de Sant Joan (0,39), y Sant Josep y Eivissa (0,25).

'IbizaPreservation' añade que, tras los tramos ejecutados en 2025, el Ayuntamiento de Ibiza tiene previstos nuevos proyectos de ampliación, y anima a ejecutarlos "lo antes posible". El observatorio recuerda además la importancia de sustituir los tramos eliminados por alternativas más seguras y pide que tanto los ayuntamientos como el Consell mantengan una apuesta continuada por la mejora y expansión de la red ciclista.