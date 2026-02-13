Iker Fernández, vecino de Sant Antoni: "Es increíble que sólo se pueda pagar el autobús con efectivo"

"Lo normal en una estación es que abra y cierre cuando llega y sale el primero y el último autobús", reflexiona Iker Fernández, vecino de Sant Antoni, cansado de que la estación de autobuses del municipio carezca de un horario establecido en condiciones. "La persona encargada de abrir y cerrar no cumple con ningún horario, lo hace a su antojo", añade Fernández, quien denuncia también el mal estado de las instalaciones.

Según cuenta Fernández, este cierre de la estación impide a los usuarios resguardarse en su interior los días de frío o de lluvia, además de poder usar los servicios. "He visto conductores de autobús que han necesitado ir al baño a su llegada a la estación y no han podido porque estaba cerrada", lamenta. "Tanto si vas un domingo como a diferentes horas entre semana, te la encuentras cerrada", denuncia, quien equipara la estación de autobús con la marítima, que "fue otra obra cara que también está cerrada y a día de hoy no tiene utilidad para los vecinos de Sant Antoni", critica Fernández.

Abandono de la instalación

La estación de autobuses de Sant Antoni se inauguró en el año 2007, con más de seis meses de demora respecto a las fechas previstas. Con un presupuesto de tres millones, la infraestructura preveía contar con taquillas en su edificio, oficinas, un kiosco de prensa y una cafetería, así como un andén de carga y descarga, un aparcamiento y una parada de taxis. Una imagen que, según cuenta Fernández, poco tiene que ver con lo que es la estación a día de hoy. "Las taquillas muchas veces están cerradas. Para comprar un billete la gente no sabe si dirigirse a las taquillas o directamente al autobús", explica el vecino. Tal es la confusión entre los usuarios que Fernández preferiría que, si no está abierta en un horario fijo, permaneciera cerrada siempre, "así no marearían tanto a la gente", afirma. "Al final la mayoría de veces la gente termina pagando dentro del autobús y con efectivo, lo que al final es también una carga extra para el conductor, cuya función debería ser solo conducir", añade.

"Es un servicio que muchos usan por necesidad y se está dejando perder por falta de mantenimiento", lamenta Fernández. El vecino explica que algunos de los inodoros de los servicios del edificio están sin tirador, que el panel luminoso no funciona, el asfalto con baches y socavones y que las pegatinas de los pósters de las paradas, que indican la línea y el destino, están tan desgastadas que ya no se aprecian las indicaciones.

Esta "dejadez", explica Fernández, "se viene dando desde hace mucho tiempo ya". "Es una pena, porque está muy bien ubicada para todos los vecinos del pueblo. Se habló hace tiempo de abrir una cafetería para darle más vida, pero de momento nada", explica Fernández, quien espera que con la llegada de la nueva contrata, con la UTE Alsa-Voramar el Gaucho como ganadora del concurso, mejore la situación. "Espero que con la nueva contrata mejore también el servicio, que haya menos demoras pero que también se pueda pagar con tarjeta. Es increíble que a día de hoy solo acepten efectivo todavía, cuando la mayoría pagamos con el móvil", explica.

Denuncias también del PSOE

El pasado mes de julio el PSOE del Consell de Ibiza también denunció las malas condiciones y el abandono en la que se encontraban las estaciones de autobús de Sant Antoni y Santa Eulària. Lo hizo a través de un comunicado, en el que reclamaba un refuerzo en los servicios de limpieza, así como la instalación de más lavabos. Según denunciaron entonces los socialistas, y coincidiento con el testimonio de Fernández, en ninguna de las dos estaciones los servicios están siempre abiertos durante las horas de servicio, y cuando lo están se encuentran en "una situación de absoluta falta de limpieza", declararon en el comunicado. Una situación que se agrava, especialmente, durante el verano.

"Si el problema es que hace falta más personal para las taquillas, para la limpieza o incluso de seguridad para que la gente no vandalice las instalaciones, que las contraten. Pero no puede ser que los ciudadanos no podamos disfrutar de estos servicios en condiciones", concluye Fernández.