Ibiza activa la alerta naranja por la llegada de la borrasca 'Oriana'

El comité técnico asesor del Plan Meteobal ha elevado la alerta de protección civil a nivel naranja ante el episodio de fuertes vientos y fenómenos costeros previsto para este fin de semana en Baleares. La borrasca 'Oriana' entrará durante la madrugada del viernes al sábado por Ibiza y Formentera. Después avanzará hacia Mallorca y Menorca con el paso de las horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado un sábado y un domingo marcados por el viento en todas las islas. Ibiza, Formentera y Menorca registrarán las rachas más intensas, donde el temporal llegará acompañado de mala mar.

En Ibiza, las rachas más fuertes golpearán durante la noche y la madrugada del viernes al sábado, y volverán a intensificarse la noche del sábado. En Menorca, el viento arreciará desde el mediodía del sábado hasta la mañana del domingo. Aemet advierte de que la situación puede cambiar en pocas horas en un escenario inestable y variable.

Por parte de Emergencias se pide máxima precaución y reclama a los ayuntamientos que adopten medidas para reducir riesgos. También recomienda consultar los canales oficiales ante posibles cambios o cancelaciones de actos previstos este fin de semana, como los desfiles de carnaval. Los servicios de emergencia ya se han activado y están preparados los bomberos de Palma, Mallorca, Ibiza y Formentera, el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil.

Consejos ante el temporal

Desde el equipo de Emergencias han querido recordar los consejos ante la situación de temporal en Ibiza. En casa, conviene revisar cornisas, balcones y fachadas en mal estado. Hay que cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes que rompan cristales. También se deben asegurar toldos, persianas y antenas, y retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la vía pública.

En el exterior, las autoridades aconsejan no salir si no resulta imprescindible. Es mejor alejarse de viviendas antiguas o deterioradas, muros, vallas publicitarias, parques y avenidas arboladas. No conviene pasar bajo andamios ni edificios en obras, ni situarse cerca de postes eléctricos o torres de alta tensión.

En carretera, se recomienda evitar desplazamientos. Si no queda más remedio, es preferible usar transporte público. Hay que reducir la velocidad y extremar la precaución con motocicletas y vehículos de gran tamaño, que pueden volcar ante rachas laterales.

En la costa, no hay que acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados. Tampoco conviene circular por carreteras próximas a la línea de playa. Emergencias desaconseja cualquier deporte náutico durante el episodio de temporal.