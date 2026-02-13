Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puñetazos y gritos en un vuelo a Ibiza: un pasajero alcoholizado aborta el despegue del avión

El incidente provocó un retraso de más de una hora y media

"No estaba en condiciones de subir", aseguran testigos

Un hombre aloholizado genera disturbios en un vuelo de Madrid a Ibiza

D.I.

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un vuelo que cubría la ruta Madrid–Ibiza tuvo que abortar su despegue y regresar al punto de salida después de que un pasajero protagonizara un altercado a bordo, según el relato de una viajera que presenció la escena. El avión de Ryanair (vuelo FR2084), que debía despegar a las 20.55 horas, terminó saliendo a las 22.30, con una hora y media de retraso, denuncia.

La pasajera explica que el hombre ya estaba "dando la nota" en el aeropuerto, hablando por el móvil a gritos. Una vez en el avión, asegura que continuó con el mismo comportamiento y que la situación estalló cuando, poco antes del despegue, sonó el aviso por megafonía para apagar los teléfonos móviles.

Según su testimonio, el pasajero se negó a cortar la llamada pese a la advertencia de una azafata y, en un momento dado, se quitó el cinturón. Otro viajero le recriminó entonces que siguiera "liándola" y que el vuelo ya iba tarde, lo que derivó en una discusión que fue a más.

"Había niños llorando", denuncia

La mujer afirma que el hombre, al que describe como presuntamente alcoholizado —e incluso "posiblemente" bajo los efectos de otras sustancias, según su apreciación—, empezó a golpear los asientos con puñetazos y a gritar, generando escenas de nerviosismo en la cabina. "Había niños llorando", resume.

Ante la escalada del conflicto, siempre según esta versión, el avión paró en seco y dio la vuelta para volver a la zona de salida, donde los pasajeros tuvieron que esperar a la Guardia Civil, que finalmente se llevó al hombre del aparato.

La testigo insiste en que, a su juicio, este tipo de episodios se repiten y reclama más control para evitar que suban a bordo personas que "no están en condiciones".

