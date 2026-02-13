La Guardia Civil avisa a los conductores de Ibiza: cuidado con los correos que simulan sanciones de la DGT

La Guardia Civil ha lanzado una advertencia a nivel nacional, y por ende también a los conductores de Ibiza, ante una nueva oleada de correos electrónicos fraudulentos que simulan proceder de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los mensajes informan de una supuesta multa pendiente e instan al pago inmediato bajo la amenaza de un incremento del importe.

Según han detectado las autoridades, los ciberdelincuentes están reenviando este tipo de campañas en las últimas semanas, variando tanto el contenido como la cantidad reclamada para intentar engañar a las víctimas. El objetivo es claro: obtener datos personales y bancarios mediante el uso de enlaces que redirigen a páginas web falsas con apariencia oficial.

Frases alarmistas para generar presión

Los correos utilizan un tono alarmista para generar presión. Frases como “no pagar esta multa resultará en un incremento a 95 euros” o advertencias de que el expediente se cerrará en un plazo determinado buscan provocar una reacción rápida sin que el usuario verifique la autenticidad del mensaje. En algunos casos, incluso se fija un límite de 30 días para reforzar esa sensación de urgencia.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Imcibe) explica que existen varias señales que permiten identificar el fraude. Entre ellas, una maquetación poco cuidada, errores en el saludo, direcciones de remitente que no coinciden con los dominios oficiales o un lenguaje excesivamente intimidatorio.

Al hacer clic en el enlace, la víctima accede a una página que imita visualmente la imagen corporativa de la DGT. Allí se le solicita que complete formularios con datos personales y bancarios para abonar la supuesta sanción. En estos portales fraudulentos suele aparecer una fecha y hora desfasadas que no corresponden al momento actual, otro indicio de que se trata de una estafa.

Para reforzar la apariencia de legalidad, los estafadores simulan un proceso de validación mediante el envío de un código al teléfono móvil del usuario, que en realidad nunca llega. Tras introducir los datos, la página redirige a la web oficial de la DGT, pero para entonces los ciberdelincuentes ya han obtenido la información necesaria para cometer el fraude.

Un correo fraudulento en el que los ciberestafadores suplantan a la DGT / INCIBE / INCIBE

¿Qué hacer si se ha caído en la trampa?

El Incibe recomienda actuar con rapidez. En primer lugar, contactar inmediatamente con la entidad bancaria para bloquear posibles movimientos sospechosos o anular la tarjeta afectada. También es importante recopilar todas las pruebas disponibles —capturas de pantalla, correos recibidos o justificantes— y, si es posible, utilizar servicios de testigos online que refuercen la validez de las evidencias.

Posteriormente, se debe presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aportando toda la documentación recopilada. Además, se aconseja realizar búsquedas periódicas del propio nombre en internet (egosurfing) para comprobar si los datos personales han sido filtrados o utilizados sin consentimiento.

En el caso de recibir el correo pero no haber accedido al enlace, el Instituto recomienda no interactuar con el mensaje, reportarlo a través de su buzón de incidentes para contribuir a la detección de la campaña, bloquear al remitente y eliminarlo.

Desde la Guardia Civil insisten en que la DGT no notifica sanciones a través de correos electrónicos con enlaces de pago directo y recuerdan la importancia de desconfiar de cualquier mensaje que exija una actuación inmediata. La prevención y la verificación de las comunicaciones oficiales siguen siendo la mejor defensa frente a este tipo de fraudes que ya circulan entre conductores de Ibiza.