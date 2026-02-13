Ibiza estrena una 'pool party' "sin filtros": Fat Tony aterriza en O Beach con 'Full Fat'

La leyenda de la noche londinense Fat Tony regresa a O Beach Ibizaesta temporada con 'Full Fat', una nueva pool party que la organización presenta como una de esas citas "llamadas a convertirse en imprescindibles" del verano.

La propuesta está programada para el jueves 14 de mayo y comenzará a las 13 horas, con una celebración diurna que promete alargarse "hasta que el cuerpo aguante". Según la nota de prensa, la jornada estará marcada por el house más feel-good, la energía característica de O Beach y un despliegue de espectáculo con performances, bailarines aéreos y "sorpresas" repartidas por todo el recinto.

Desde la organización definen 'Full fat' como "diversión sin filtros", con un ambiente "abierto, inclusivo" y un pensado para que el baile sea el protagonista bajo el sol del Mediterráneo.

En cuanto al cartel, el evento estará liderado por Fat Tony, al que presentan como uno de los referentes del house británico, con una trayectoria ligada a cabinas como Ministry of Sound, Space Ibiza o DC10, además de su presencia habitual en eventos vinculados a personalidades internacionales. Su capacidad para "leer la pista y elevar la energía desde el primer minuto" es, afirman desde el club, una de las señas que avalan esta nueva cita.

Las entradas ya están disponibles en la web del beach club y, como cada año, la organización prevé alta demanda, por lo que recomienda asegurar la reserva con antelación.