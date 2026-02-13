La Fira Artesanal llenará este domingo el Puig de Missa de productos tradicionales y de proximidad

Las fiestas en honor de Santa Eulària tienen este domingo una de sus citas clásicas con una nueva edición de la Fira Artesanal del Puig de Missa. El Ayuntamiento anuncia en un comunicado que habrá unos 60 puestos distribuidos por los accesos del Puig de Missa, a los que se sumarán los de vehículos antiguos, un espacio para practicar el tir amb bassetja y otras actividades previstas como el concurso de pintura rápida, la ballada popular, el recorrido de los dimonis o la entrega de premios del concurso de vi pagès.

La inauguración oficial de la Fira, que se celebra desde 2002, está prevista a las 12 horas, pero a partir de las 11 estarán instaladas los expositores. Este año se presentarán especialistas en el trabajo de la madera, el barro o la piel y artesanos que fabrican instrumentos musicales típicos que promueven la recuperación de las tareas más tradicionales. Además, se ofrecerán a la venta productos de elaboración artesanal y de proximidad.

Por otro lado, la Fira contará con espacios reservados a otras actividades muy vinculadas con las tradiciones. Así, habrá un apartado para practicar el tir amb bassetja y no faltarán a su cita el Club de Coches Clásicos de Ibiza y Formentera y el Club de la Moto Clàssica d'Eivissa i Formentera. La colla Es Broll participará con una ballada popular en la plaza de Lepanto y la Cooperativa Agrícola Santa Eulària entregará los premios de su concurso de vi pagès. La colla de dimonis de Es Mals Esperits se dedicará a animar la celebración.

VIII Concurso de pintura rápida al aire libre

Durante la feria también habrá espacio para la creatividad con el VIII Concurso de Pintura al aire libre. Los criterios para premiar los trabajos incluyen el valor artístico intrínseco de la obra, su originalidad, la técnica empleada, los materiales o la capacidad de transmitir el tema del certamen.

Las personas inscritas tendrán que acudir al porche de la iglesia del Puig de Missa a sellar el soporte en blanco en el que quieren realizar la obra, donde también tendrá que constar el pseudónimo en la parte posterior. Este trámite se podrá realizar el mismo domingo, entre las 9 y las 10 horas.

Se han establecido cinco premios que repartirán un total de 1.650 euros. Tres de los galardones reconocerán la calidad global de la obra y habrá dos premios especiales: al mejor colorido y a la originalidad. La versión juvenil del concurso está reservada para chicos de entre 12 y 17 años. En este caso, se repartirán 450 euros en tres premios, también entregados en forma de vales de compra en negocios locales.