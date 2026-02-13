Fallece Justin Kullemberg, Justus, el violinista de las calles de Ibiza

Seguro que muchos le recuerdan. Rondaba por las calles de Ibiza con su violín. Interpretaba algunas piezas para los clientes de las terrazas de los locales para conseguir algunas monedas. Justin Kullemberg, más conocido como Justus, alemán de nacimiento y al que la vida acabó llevando a las calles de Ibiza, ha fallecido, según ha comunicado Cáritas Diocesana de Ibiza. "Su violín fue mucho más que un instrumento: fue su manera de expresarse, de compartir y de acercarse a los demás. A través de su música dejó momentos llenos de sensibilidad y humanidad que permanecerán en nuestra memoria", indica la entidad, que agradece al músico "el camino compartido y todo lo que nos regaló con su presencia". "Siempre formará parte de nuestra familia", añaden.

La vida de este músico callejero la contó el director de cine de Ibiza Xavi Herrero en su documental 'Geige' (violín, en alemán), que rodó con él y en el que Justus era el hilo conductor para conocer los paisajes, la vida y diferentes situaciones de la Ibiza de invierno. Una documental que partía de un hecho: la pérdida de las gafas y el robo del violín, las dos únicas pertenencias de Justiny las que usaba para ganarse algo de sustento.

Justin Kullemberg era natural de Hamburgo y vivió en Berlín y en Mallorca antes de recalar en Ibiza en 2008. El músico alemán se quedó en la isla, según relataba, por su belleza y por su clima, pero especialmente por el carácter de sus habitantes, según se explicaba en el dossier con el que Herrero presentaba su documental. "Justin es una persona positiva y optimista que acepta de buen grado vivir al margen de la sociedad, ya que realmente él ha escogido este tipo de vida y dormir en la calle. Músico que vive por y para la música, la única razón que le preocupa de ser un sin techo es la poca intimidad para ensayar y estudiar para prosperar como violinista»", explicaba el director durante la campaña de micromecenazgo para financiar la película, que rodó en solitario al considerar que contar con un equipo tradicional sería "muy invasivo" para Kullemberg.

"Una lección de existencialismo"

En el documental hablaba de la "conflictiva relación con su hermana" y también de su afición a la bebida, además de mostrar cómo el músico veía la vida y la sociedad actual, palanras que, según el director eran "una lección de existencialismo».

A Kulluemberg era habitual verle por las calles de la Marina y, sobre todo, la plaza del Parque, cuyos locales recorría con su violín, que tocaba a cambio de unas monedas. En ellas buscaba también algunos rincones más apartados y oscuros para poder tocarlo en solitario, para "ensayar", según explicaba él mismo. Solía llevar el violín en una mochila que cargaba a la espalda y, además de usuario de Cáritas, acudía algunas noches a comer algo y tomarse un vaso caliente de sopa o de chocolate a la Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES) de la Cruz Roja para quienes, algunas noches, sacaba el violín e interpretaba alguna de sus piezas.