La Escuela de Hostelería impartirá un título de especialista en cocina de Ibiza

La Escuela de Hostelería de Ibiza impartirá un título propio de especialista en cocina ibicenca. Así lo afirmó ayer Maria de Lluc Fornàs, diputada balear de PP, durante la Comisión de Turismo, Cultura, Deportes, Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Parlament balear, en la que se debatía una proposición no de ley en la que el PSOE proponía una estrecha colaboración entre el centro y el sector primario de la isla. Una propuesta que no salió adelante, ya que tanto el PP como Vox votaron en contra.

La proposición, que defendió el diputado de Ibiza Àlex Pitaluga, proponía un gran convenio entre las conselleries de Turismo y Agricultura, el Consell de Ibiza y la Escuela en el que participaran las asociaciones y cooperativas agrarias de la isla «para fomentar la producción, transformación y comercialización de producto local de las Pitiusas». Además, pretendía crear en el centro un «programa de innovación agroalimentaria y transformación de producto local orientado a la producción de conservas, mermeladas, aceites aromáticos, preparados gastronómicos locales y otras elaboraciones agroalimentarias vinculadas al sector primario de las Pitiusas». El tercer y último punto pedía incorporar a la formación del centro «contenidos específicos sobre cocina de proximidad, sostenibilidad alimentaria, valoración del producto local e innovación agroalimentaria, con el objetivo de vincular activamente la formación profesional a las necesidades del territorio».

En la defensa de la proposición, Pitaluga destacó la «infrautilización» de la Escuela de Hostelería de Ibiza: «No dispone de profesorado propio para la oferta reglada, de manera que no puede impartir ciclos de Formación Profesional, hecho que supone que tenemos las mejores instalaciones de Balears, pero, paradójicamente, se ven infrautilizadas por falta de gestión del Govern». Además, criticó que los másteres y talleres que se imparten en el centro deberían tener «precios razonables». Ahora son «prohibitivos», denunció.

En cuanto a la colaboración entre el centro y el sector primario (agricultura, pesca y ganadería) de la isla, Pitaluga defendió que la Escuela de Hostelería es «una infraestructura estratégica» para el mantenimiento de estas actividades y del paisaje «cultural y agrario que ha definido históricamente Ibiza». Señaló que tiene «un papel clave en la formación, la innovación gastronómica y la transformación agroalimentaria vinculada al producto local creando sinergias entre el campo y la restauración» y podría redundar en una «mayor soberanía alimentaria de la isla».

Més per Mallorca y el Grupo Mixto votaron a favor de la propuesta al considerar que las administraciones deben «hacer alguna cosa más» para apoyar al sector agrario, que ha perdido fuerza en el PIB de las islas a pesar de ser un sector «esencial».

La diputada del PP afirmó «compartir» con el PSOE el fondo de la cuestión, aunque justificó el voto en contra de la proposición no de ley alegando que el centro «ya tuvo el curso pasado 223 alumnos» y que en su programa hay «contenidos específicos» de cocina y pastelería típicas y que, además, hay colaboración con explotaciones agrarias y cofradías de pescadores de la isla. También destacó que se han organizado talleres de cocina tradicional y fue entonces cuando anunció que Consell de Ibiza, IEE y la propia Escuela están trabajando para implantar «un título propio de especialista en cocina ibicenca».

El PP también escudó su voto en contra en que algunas de las propuestas para promocionar el producto local «ya se están implementando» y, además, en que las competencias están transferidas al Consell.

Vox, por su parte, afirmó que votaba en contra porque considera que la propuesta no estaba detallada, sin embargo, más adelante en su discurso, su representante en la comisión, María José Verdú, reconoció que la proposición no de ley «introduce conceptos cargados de ideología», en referencia a la «soberanía alimentaria».