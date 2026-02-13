Escondió droga en un desagüe en un mercadillo de Ibiza, hirió a un policía y ahora se enfrenta a 5 años de cárcel y una cuantiosa multa

Escondió la droga que llevaba encima en una cañería y, al verse descubierto, agredió a uno de los agentes que le perseguían. Ahora, se enfrenta a cinco años de cárcel y una cuantiosa multa en el juicio que la sección primera de la Audiencia Provincial celebra este lunes a las diez de la mañana. Es lo que pide la Fiscalía para el encausado, un senegalés de 43 años que, tras su detención, pasó un día en la cárcel.

Los hechos ocurrieron el 21 de junio de 2022 alrededor de las diez de la noche en la calle de la Ruda, en Platja d’en Bossa, ya en el municipio de Sant Josep. El hombre se encontraba en la zona del mercadillo artesano cuando vio a una patrulla de la Policía Local, por lo que, según relata el escrito de acusación, se dirigió a uno de los establecimientos de la calle y escondió la droga en uno de sus desagües y en el techo..

En la cañería los agentes encontraron una bolsa de plástico con 31 envoltorios de cocaína (11,79 gramos en total) de una riqueza del 79,6% que en el mercado hubieran alcanzado 722,37 euros. En el techo del local, escondido en un calcetín encontraron otras seis bolsas: una con casi tres gramos de MDMA de un 15% de pureza y que se hubiera vendido por 33,25 euros, otra con siete envoltorios de la misma sustancia (4,28 gramos con 53,4% de riqueza) con un valor de 47,74 euros y otras cinco bolsas con casi seis gramos de cannabis (8,3% de riqueza y 34,51 euros en el mercado ilícito).

Antes del registro, cuando vio a los agentes acercarse, en elcausado «adoptó una actitud violenta» y empujó al agente que cayó al suelo. «Cuando los demás compañeros acudieron en auxilio del agente, el encausado continuó con su conducta, lanzando patadas y codazos», se lee en el escrito, que detalla que uno de los agentes sufrió heridas en el codo derecho y la rodilla izquierda que le mantuvieron de baja cinco días. Además, en la caída se le rompió una linterna y el reloj.

Así, por el delito contra la salud pública le piden cinco años de cárcel y 2.500 euros de multa. A esto habría que sumarle lo que le reclaman por el delito de resistencia (10 euros al día durante diez meses) y el de lesiones: 10 euros al día durante un mes más 200 euros y el pago del reloj (90 euros) y la linterna (22 euros).