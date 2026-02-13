Endesa destina 1,8 millones de euros a mejorar la resistencia de la red eléctrica balear a fenómenos climáticos extremos

Endesa incrementa hasta los 1,8 millones de euros el presupuesto destinado al refuerzo y mantenimiento de la red de distribución de Baleares dentro de su Campaña de Invierno. Esta cifra supone un alza del 7,5% en comparación con el año pasado. La filial de redes de Endesa, e-distribución, despliega cada año un exhaustivo plan de inspección, mantenimiento y refuerzo de la red para hacer frente al incremento estacional del consumo y al impacto que los fenómenos climatológicos extremos tienen sobre la red eléctrica. El objetivo es minimizar el riesgo de incidencias y reducir al máximo el tiempo de reposición del suministro en caso de interrupciones.

Los efectos del cambio climático afectan cada vez más a las redes de distribución eléctrica. Buena parte de las infraestructuras eléctricas y los kilómetros de red de distribución gestionados por Endesa en Baleares están expuestos a inundaciones, fuertes vientos, rayos, heladas o nevadas. Para afrontar su cada vez mayor frecuencia e intensidad, Endesa refuerza y digitaliza la red para hacerla más resiliente, inspecciona las infraestructuras y ejecuta planes de emergencia para dar respuesta a las incidencias.

Este año, e-distribución ha revisado cerca de 575 kilómetros de líneas de media y alta tensión en Baleares y ha realizado 1.200 inspecciones en subestaciones y centros de distribución del archipiélago. Para estas inspecciones, utilizan drones y helicópteros equipados con tecnología Lidar, que permite crear mapas en 3D de las redes y de su entorno. Estos planos tridimensionales se utilizan también en las tareas de tala y poda de la masa forestal próxima a las líneas aéreas, puesto que permite comprobar si la distancia entre la vegetación y la línea es la adecuada.

Trabajos de tala y poda

En esta Campaña de Invierno se han realizado tareas de tala y poda a lo largo de 480 kilómetros de líneas. Los fuertes vientos que acompañan las borrascas pueden hacer caer apoyos y tendidos eléctricos o provocar la caída de árboles y ramas sobre los cables, dejando a los clientes sin suministro. Por eso, la tala y poda selectiva es una tarea imprescindible para prevenir incidencias.

La prevención es uno de los pilares de la estrategia de e-distribución para reducir el impacto de los temporales sobre el suministro y restablecer el servicio con rapidez cuando se producen incidencias. Estas medidas se aplican desde el diseño y construcción de las infraestructuras, para hacerlas más resilientes ante los episodios climáticos extremos, y continúan con las tareas constantes de mantenimiento e inspección.

Las acciones de preparación incluyen el uso de modelos predictivos de acontecimientos meteorológicos y medidas para vigilar la red y anticipar posibles interrupciones del suministro.

Una vez se confirma la llegada de un fenómeno meteorológico extremo, se organiza la respuesta. Los centros de control de la red de distribución de Endesa, el cerebro que controla la red las 24 horas del día, 365 días el año, cuentan con sistemas automáticos de gestión que permiten actuar en remoto para resolver las incidencias de manera mucho más rápida.

Una mayor digitalización

Esta capacidad de actuar a distancia para reconfigurar rutas eléctricas alternativas y reposar el suministro es posible gracias a la creciente digitalización de la red de e-distribución. Los sensores aportan datos que permiten conocer en tiempo real qué está pasando en la red y los telemandos reducen de forma drástica los tiempos de reposición al permitir actuaciones remotas.

Sin embargo, no siempre es posible solucionar las incidencias desde el centro de control. En algunos casos es necesario desplazar técnicos de mantenimiento a la zona afectada, que trabajan coordinados con los servicios de emergencia. La compañía instala grupos electrógenos para devolver el suministro en aquellos lugares donde se prevé una mayor duración de las reparaciones, por la magnitud de los daños o por dificultades de acceso.

En caso de incidencia grave, la prioridad es restablecer y asegurar el servicio a los clientes especialmente sensibles: hospitales, servicios de emergencias, personas electrodependientes, policía o suministros de agua.

Con esta inversión y el despliegue de tecnología avanzada, Endesa refuerza la resiliencia de su red de distribución. La combinación de mantenimiento preventivo, digitalización y respuesta coordinada permite anticiparse a los episodios meteorológicos más severos y recuperar el servicio en menos tiempo, colaborando con administraciones y servicios de emergencia para proteger los colectivos más vulnerables.